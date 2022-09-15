習近平蒲亭將會面 本屆上合組織峰會空前受矚目

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱國強北京15日電）中國國家主席習近平今天將出席上海合作組織峰會，並將與俄羅斯總統蒲亭會面。在習近平近3年來首度出訪及俄軍在烏克蘭節節敗退下，這場峰會受到前所未有的矚目。

上海合作組織的創始會員為中國、俄羅斯及中亞的哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、烏茲別克，此後又陸續納入印度、巴基斯坦，以及即將加入的伊朗，被認為是中國、俄羅斯試圖結合理念相近國家，對抗美歐等西方盟國的組織。

而在中國、俄羅斯目前都遭到西方國家制裁及圍堵的情況下，兩國這次在上合組織峰會有什麼樣的表態及行動，受到外界的高度重視。而峰會期間習近平與蒲亭（Vladimir Putin）的會面，更被認為是重頭戲。

外界認為，俄羅斯在烏克蘭戰場頻傳敗退下，需要中國兌現其「合作上不封頂」的具體承諾；而中國在西方國家日趨孤立下，也需要俄羅斯的支持，但又不敢在烏克蘭問題上選邊站，反而陷入尷尬。

但對這次的習蒲會，中國與俄羅斯的態度冷熱有別。直到今天，中國官方及官媒都沒有正式宣布及報導兩人將會晤的消息；相形之下，俄羅斯從媒體到官方早已不斷釋出兩人會面的消息。因此，這次習蒲會被認為是「俄方有求於中方，大於中方有求於俄方」的會面。

英國廣播公司（BBC）形容，這次習蒲會對雙方都有特殊含義。對習近平而言，在COVID-19疫情近3年時間完全中斷了出訪，這次選擇中亞的哈薩克及烏茲別克出訪，既顯示中國對上合組織的重視，更顯示與成員國關係非比尋常。

對蒲亭而言，正處於俄羅斯因為入侵烏克蘭遭西方國家孤立，以及俄軍在戰場上節節敗退之際。

同時，今年2月舉行的北京冬奧，在西方國家抵制下，蒲亭是少數出席的外國元首，且是唯一出席的大國元首，雙方還發表聯合聲明，其中包括附和中方支持「一個中國」原則的立場。

BBC報導認為，這次習蒲會無疑會再次提醒外界：中俄戰略合作關係「沒有止境、沒有禁區、沒有上限」。

卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）副主席費根葆（Evan A. Feigenbaum）預測，習近平對俄羅斯很可能「繼續騎牆」。一方面，中國將為俄羅斯提供外交支持，以制衡美國為由，繼續對中俄協約作出廣泛承諾；另一方面，中國事實上將繼續遵守西方的制裁，以避免自己成為標靶。

峰會期間的另一項焦點，則是習近平與印度總理莫迪（Narendra Modi）也可望舉行會晤。儘管中國與印度官方至今都未確認兩人是否會晤，但外界普遍預期應會實現。因為，這是中印兩國近年爆發激烈流血衝突後，習、莫二人首度有機會見面。

BBC形容，印度在上合組織中的地位頗為獨特。它既是上合組織成員國，也是由美國、日本、澳洲和印度組成的「四方安全對話」（Quad）機制成員，而這「印太四國」正是美國圍堵中國的機制及象徵。然而在烏克蘭問題上，印度卻和中國一樣拒絕譴責俄羅斯，甚至比照中國增加對俄羅斯石油進口。（編輯：唐佩君）1110915