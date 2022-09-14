習近平20大前外訪 港媒：反映信心十足

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（中央社記者張謙香港14日電）香港明報分析指出，中國國家主席習近平在中共20大前出訪中亞，傳達出不少訊息，包括20大籌備工作順利，以及信心十足，一切在掌握中。

習近平今天啟程前往哈薩克訪問，然後到烏茲別克出席上海合作組織峰會，期間將與俄羅斯總統蒲亭等多國元首舉行雙邊會議。

明報今天刊文指出，這是疫情爆發兩年多來，習近平首度出訪外國，也是20大前他的最後一次外訪，更是俄國與烏克蘭戰爭爆發後，他與蒲亭兩人首度線下會面，看點多多。

首先，習近平此行出訪，釋放了某種鬆動訊號。

文章表示，從疫情防控的角度看，中國實行全球最嚴格的「動態清零」政策，在全民鼓吹「非必要不（出境）旅行」，最高領導層兩年多不出國門。

但世界各國邊境已經基本開放，中國的「堅壁清野」也很難堅持。所以，一般預料在明年「兩會」前後，中國邊境會有條件地逐步開放，現在最高領導人的出訪也是釋放某種放寬鬆動的訊號。

其次，過往中共黨代會前，黨總書記絕少在臨近開會前夕出國訪問，一來會議等備工作繁重，二來要防不測事件發生。

目前距離20大召開約一個月時間，習近平外訪，一來向外傳遞大會籌備工作順利，二來彰顯其信心十足，一切盡在掌控中，所謂高層權鬥、人事擺不平乃至軍人政變等謠言，不攻自破。

文章同時指出，由於近期俄烏戰局逆轉，烏軍在哈爾科夫前線反擊成功，俄軍防線崩潰，有分析指習近平此時與蒲亭會面，會令北京尷尬。

但文章認為，俄羅斯在戰爭中大勝，對中國無實際利益，現在俄軍兵敗，見面尷尬的也應該是蒲亭，不是北京。（編輯：唐佩君）1110914