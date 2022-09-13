俄斷供天然氣 歐洲製造業重傷憂面臨去工業化

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

俄羅斯斷供天然氣回擊歐美制裁侵烏，歐洲製造業受到能源危機衝擊。圖為世界最大鋼鐵製造商之一的阿塞洛米塔爾集團在波士尼亞的工廠。（圖取自twitter.com/ArcelorMittal）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社布魯塞爾12日綜合外電報導）俄羅斯斷供天然氣回擊歐美制裁侵烏，歐洲從鋼鐵到衛生紙等少有產業不受能源危機衝擊。一些業者憂心工廠關門後再難重開，歐洲有「去工業化」的危險。

俄羅斯本月初宣布無限期停止北溪1號（Nord Stream 1）管線供氣；北溪1號輸氣終端在德國，為大部分歐洲地區供氣。

「華爾街日報」指出，相關衝擊已將歐洲推向衰退邊緣，恐對歐洲製造業造成持久傷害。有別於美國，歐洲近幾十年仰賴製造業和重工業維持經濟高速增長，很大一部分來自鋼鐵、化學和汽車等。

從鋼鋁到汽車、玻璃、陶瓷、糖乃至衛生紙製造商，歐洲企業鮮少能免於能源危機衝擊。一些如能源密集型的金屬業正陸續關廠，分析師和企業高層們認關廠後可能再也不會重開，勢必危及數千個職場崗位。

歐盟已在全球範圍內尋找替代天然氣供應，陸續與美國、卡達等地洽簽購買天然氣協議。但歐陸的難題是可能再也無法獲得低廉俄羅斯天然氣，供他們與資源豐富的美國競爭，也無法再靠俄國天然氣抵消昂貴的勞力、嚴格的就業與環境法規等成本。

斯洛伐克中部赫龍河畔日亞爾（Ziar nad Hronom）市，市內製鋁公司Slovalco有70年歷史的，提供歐陸各地汽車零件製造商相關產品，如今財務狀況拉警報。經理維斯利（Milan Vesely）說：「這可能是歐洲金屬製品的末日。」

Slovalco是受俄國斷供天然氣導致電價暴漲衝擊的企業之一。多年來他們一直是斯洛伐克國內最大用電戶，佔全國用電約9%。去年在電價上漲前，他們每千度電費約合45歐元，進入2022年後目前已為75歐元，8月底時甚至歐洲很多地方每千度電費達1000歐元。

Slovalco還沒簽2023年度的新購電合約，目前電費處在高檔，現在簽約的價格高達25億歐元。維斯利已減少初階金屬產品，只留較小的回收業務，他還要解雇450名員工中的300人，「當前的電價波動太瘋狂了，形同扼殺產業」。

陸續出現工廠關廠的代價極具毀滅性。能源密集型產業的公司紛表示，如無政府挹注，他們年底入冬就要面臨破產。汽車和食品等行業複雜的供應鏈仍不順，讓縱使疫情出現緩和，通膨壓力依舊沒緩解。

以天然氣為原料的挪威化肥巨頭亞拉國際公司（Yara International ASA），已將歐洲廠所產用於提高作物生長的氨產品削減65%。

荷蘭化肥企業OCI NV正透過鹿特丹進口更多的氨。業者打算到明年前將其港口量能提高為3倍，並正擴大在美國德州、加州博蒙特（Beaumont）等海外廠房，以生產可運往歐洲的氨。OCI NV執行長艾赫希（Ahmed El-Hoshy）談到能源成本時說：「天秤確實朝有利美國方向傾斜。」

世界最大鋼鐵製造商之一的阿塞洛米塔爾集團（ArcelorMittal SA），將關閉位於德國不來梅的設施和漢堡一間生產直接還原鐵（供生產粗鋼之用）的工廠。阿塞洛米塔爾集團已將在德國的天然氣需求，從年初的計畫大砍40%。

據金屬業遊說團體Eurometaux的資料，歐盟的鋅庫存量幾已耗盡，以致客戶需從中國進口。分析人士說歐洲的原鋁產出正在消亡，使得歐洲只能靠回收生產供包裝業用的金屬產品，無法產出供輪軸、制動器或飛機零件的高階金屬。

德國金屬業公會「金屬經濟協會」（WV Metalle）指出，當前煉鋁業者的電費成本是售價的3.6倍。協會總經理埃德利（Franziska Erdle）說：「我們現極需緊急援助，否則德國有面臨去工業化的危險。」

資本公司Liberum的大宗商品策略主管普萊斯（Tom Price）將歐洲當前危機與1970年代石油危機致能源飆漲而扼殺日本鋁業的情況相比，「歐洲的工業基礎早已變得極為仰賴廉價俄國能源，如今可能再也回不到過去，影響可謂深遠」。（譯者：陳亦偉）1110913