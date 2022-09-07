歐洲能源危機 土耳其與俄同調指西方自食惡果

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡7日專電）歐洲地區能源危機惡化，土耳其總統艾爾段指歐洲國家是因為對俄羅斯祭出制裁而「自食惡果」，說法與克里姆林宮日前的回應如出一轍。

自2月俄烏戰爭爆發迄今，土耳其基於地緣位置及與交戰雙方的關係，持續扮演「黑海公道伯」斡旋，並竭力維持中立，例如艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）與俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）保持良好互動之際，也馳援烏克蘭軍備及武裝無人機。

法新社報導，艾爾段昨天在出訪巴爾幹半島3國前告訴記者，歐洲國家對俄羅斯實施經濟限制，是「自食惡果」。

他說，歐洲對蒲亭先生的態度及制裁，使蒲亭先生 — 無論他願意與否 — 都得說：「如果你這樣搞，我就那樣做」。蒲亭正使用他所有的手段及武器。「不幸的是，天然氣就是其一」。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）5日指控，是西方針對俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）祭出制裁，才會導致天然氣無法經由北溪1號（Nord Stream 1）管線輸往歐洲。

土耳其去年使用的天然氣中，近半自俄國進口。官方資料顯示，今年5月至7月土耳其對俄羅斯的出口額度比去年同期成長近50%。雙方也協議將俄羅斯天然氣工業公司出口到土國的天然氣慢慢改以盧布支付。

分析人士認為，這項協議將確保俄國繼續透過黑海的「土耳其溪天然氣管線」（TurkStream）向土國供氣。艾爾段也曾說，預計土耳其今年不會面臨任何能源短缺。「我認為歐洲今年冬天將面臨嚴重問題，我們不會有這種情況」。

俄國中斷天然氣供應，導致全球能源價格飆升，也引發土耳其經濟危機，當地通貨膨脹率已飆升至80.2，貨幣里拉重貶。

「自由日報」（Hurriyet Daily News）昨天報導，艾爾段於5 日的內閣會議後表示，通貨膨脹率將在明年初開始大幅下降，年底將逐步降至20%。

他說，通貨膨脹仍是主要問題，並對所有國家構成威脅。「尤其是已開發國家，還沒有找到紓解通膨的方式。希望我們會看到通膨率在新的一年開始下降，先降到40%，然後進一步降至30%，年底再降至20%左右。我們希望讓我們的國家擺脫通膨威脅」。

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艾爾段指出，政府新公布的期中計畫擘畫了路線圖，主要是為了打擊通膨。這項計畫估測，土耳其年度通膨率將從今年年底的65%降至明年的24.9%，並在2025年進一步降到9.9%。

他並端出數盤牛肉，稱政府在這段期間將強化支持中低收入戶的作為，「將祭出許多措施，例如提高公務員退休俸及薪資，擴大社會支持計畫規模」，及免除550萬人2000里拉（約新台幣3392元）以下的債務。（編輯：黃自強）1110907