烏軍收復8千平方公里失土 澤倫斯基親臨伊久姆升旗

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（中央社基輔14日綜合外電報導）烏克蘭在東北地區發動閃電反攻，逐退來犯的俄羅斯部隊，本月迄今已奪回約8000平方公里的失土。烏東盧甘斯克（Luhansk）分離主義人士則坦言，烏軍已進逼分離勢力占領區邊界。

● 烏收復約8000平方公里領土 美擬再增軍援

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在13日傍晚的演說中表示，烏克蘭軍隊這個月迄今已奪回約8000平方公里的領土。這顯然全都位在烏國東北的哈爾科夫州（Kharkiv Oblast）。

盧甘斯克分離主義人士則坦言，烏軍已接近分離勢力占領區邊界。

但被問到烏克蘭在這場6個多月的戰爭中，是否已到了轉折點時，美國總統拜登（Joe Biden）表示，這還很難說。

白宮稍早表示，美國可能於「未來幾天」宣布加碼提供烏克蘭新的軍事援助方案。美國迄今已提供烏克蘭價值數十億美元的武器和支援。

● 澤倫斯基親臨伊久姆升旗 矢言邁向勝利

澤倫斯基14日造訪東部的伊久姆市（Izyum），參加升旗儀式和唱國歌。這座城市是基輔（Kyiv）當局最近發起閃電反攻，並從俄軍手中收復的最大城市之一。

澤倫斯基在社群媒體上一段聲明裡說：「我國的藍黃色國旗已飄揚在脫離占領的伊久姆，也將飄揚在每一座烏克蘭城市與村莊。我們的行動方向只有一個，那就是前進並邁向勝利。」

近日烏軍在毗鄰俄羅斯的東北部哈爾科夫州勢如破竹，也沿著黑海沿岸赫松州（Kherson）附近的南方前線奪回土地。

（中央社製圖）

● 莫斯科宣稱大舉空襲造成烏軍硬體損失

莫斯科政府14日表示，俄軍以「大規模空襲」回擊哈爾科夫州被烏軍收復的地區，並宣稱造成烏軍損失硬體和人員，但未提出證據。在14日更新的戰場消息中，俄國也宣稱在南部赫松州和札波羅熱州（Zaporizhzhia）俘虜了數十名烏克蘭軍人。

負責東部頓內茨克州（Donetsk）的烏克蘭官員則表示，過去24小時，俄軍對地處前線的頓內茨克州全境發動攻擊。州長基里蘭科（Pavlo Kyrylenko）表示有一名平民死亡，並再度呼籲所有平民撤離，形容這項命令「關乎生死」。

● 專家憂蒲亭嚴厲報復戰事升級

烏克蘭過去幾天對東北部展開大規模反攻，收復俄羅斯占領的數千平方公里失土，俄羅斯至今仍默不出聲。專家憂心，莫斯科當局為了保住面子，可能會採取行動、嚴厲報復烏克蘭。

歐亞集團（Eurasia Group）總裁布瑞莫（Ian Bremmer）日前在一封電子郵件中提到，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的軍事劇碼越演越糟，「照此發展下去，蒲亭將被迫採取軍事動員，或許並非全面性的動員，但仍會讓這位俄羅斯總統在國內付出政治和社會代價。蒲亭將不得不向烏克蘭正式宣戰，默認俄羅斯面臨軍事困境」。

布瑞莫還提到，俄羅斯因此將更有意對烏克蘭人，採取類似車臣戰爭期間對車臣首府格羅茲尼（Grozny-like）的「懲罰」，包括擴大攻擊烏克蘭都市中心、讓烏克蘭傷亡慘重，更糟糕的情況就是，在戰場上動用化學武器或戰術核武製造恐慌。

● 傳俄特使曾與烏談妥和平協議 蒲亭拒簽

3名接近俄羅斯高層的人士透露，蒲亭的親信柯札克（Dmitry Kozak）曾於俄烏戰事爆發時，與基輔當局達成烏克蘭不加入北約的和平協議，蒲亭卻推翻協議，堅持繼續發動攻擊。

這些消息人士指出，蒲亭原先支持與烏克蘭談判，但柯札克回報談妥協議後，他又表明柯札克未能讓烏克蘭作足夠讓步，而他已決定將計畫擴大，包括併吞烏克蘭領土。協議最後因此破局。（編輯：楊昭彥/核稿：林治平）1110914