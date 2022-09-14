歐盟執委會主席范德賴恩：堅決對俄制裁不輟

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（中央社法國史特拉斯堡14日綜合外電報導）歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩今天表示，俄羅斯侵略烏克蘭後，歐盟對俄國祭出的一波又一波制裁將會持續下去，歐洲各國反制莫斯科的決心也必須堅持下去。

法新社報導，范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天對歐洲議會發表年度歐盟國情咨文演說指出：「我要把話說得非常清楚，（對俄）制裁會繼續下去。現在該是我們展現決心而非姑息的時候了。」

赴法國史特拉斯堡（Strasbourg）出席這場議事的烏克蘭第一夫人歐倫娜．澤倫斯基（Olena Zelenska），獲議員們起立鼓掌歡迎。

范德賴恩告訴議員，她將前往烏克蘭首都基輔會見烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。

她在這項重要的年度政治演說中指出，「我今天將前往基輔會見澤倫斯基總統，「詳細地」討論歐洲的後續援助。

身穿烏克蘭國旗色系褲裝的范德賴恩說：「這是史上第一次，歐洲議會於戰爭在歐洲土地上激烈進行之際，針對歐洲聯盟情勢展開辯論。」

她說：「親愛的歐倫娜，對抗（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）的殘暴，需要無比勇氣，而你鼓起那樣的勇氣了。」

俄羅斯侵略烏克蘭後，能源價格飆漲使得歐洲受到劇烈衝擊。歐洲聯盟執行委員會（European Commission）今天公布遏制能源價格的一系列計畫。

路透社報導，莫斯科以減供天然氣回應所受制裁，導致歐盟27國能源價格和通貨膨脹率飆升，促使極右翼為主的若干人士主張，對俄制裁對歐盟造成更大打擊，應予放寬。

范德賴恩計劃強制歐盟各地削減用電量，以幫助歐洲家庭和企業度過難關。

范德賴恩說：「收支平衡、勉強糊口成為數以百萬計企業和家庭焦慮的源頭。」她擬議的相關措施包括限制低成本發電業者的營收，並且強制化石燃料業者分享他們從能源價格飆漲中賺取的利潤。

她說：「在當前時期，以我們的消費者為壑、從戰爭中獲利，去賺取驚人的創紀錄營收和利潤，這是不對的。當前時期，利潤必須共享，並且導向最有需要的人。」

烏克蘭發起閃電反攻後，正致力固守失而復得的疆土。值此時刻，范德賴恩強調，現在不是歐盟軟化立場的時候。

她表示，近1000家國際企業已經撤離俄羅斯，「俄羅斯金融業已經奄奄一息…俄羅斯軍方現在得拔掉洗碗機和冰箱上的晶片，拿去修理重軍事裝備，因為他們沒有半導體可用。俄羅斯產業界千瘡百孔」。

范德賴恩指出，雖然歐洲已分散採購不再集中購買俄羅斯能源，莫斯科仍然「積極操控」巿場，相較於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發前，天然氣價格已飆漲逾10倍。

除了烏克蘭戰爭議題外，她還提到摩爾多瓦、喬治亞和西巴爾幹半島國家也是「我們大家庭」和未來歐盟的一分子。（譯者：何宏儒/核稿：嚴思祺）1110914