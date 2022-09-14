傳俄特使曾與烏談妥和平協議 蒲亭拒簽堅持入侵

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（中央社巴黎14日綜合外電報導）路透社報導，3名接近俄羅斯高層的人士透露，俄國總統蒲亭的親信柯札克曾於俄烏戰事爆發時，與基輔當局達成烏克蘭不加入北約的和平協議，蒲亭卻推翻協議，堅持繼續發動攻擊。

這3名消息人士指出，生於烏克蘭的俄羅斯特使柯札克（Dmitry Kozak）當時告訴蒲亭說，依照他所談定的協議，俄羅斯不需要大規模占領烏克蘭。路透社首先揭露柯札克建議蒲亭接受協議的消息。

現年63歲的柯札克，自1990年代於聖彼得堡市長辦公室工作開始，就是蒲亭的死忠親信。

俄烏戰爭之前，蒲亭一再堅稱，北大西洋公約組織（NATO）與其軍事設施向東歐不斷擴張，步步進逼俄羅斯邊界，北約更把觸角伸向其鄰國烏克蘭。蒲亭公開表示，這已對俄羅斯生存構成威脅、因此他必須有所行動。

這些消息人士指出，蒲亭原先支持與烏克蘭談判，但柯札克回報談妥協議後，他又表明柯札克未能讓烏克蘭作足夠讓步，而他已決定將計畫擴大，包括併吞烏克蘭領土。協議最後因此破局。

路透社這項消息曝光後，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示：「這完全悖離事實，是無中生有，根本是錯誤訊息。」柯札克則尚未透過克林姆林宮對此事置評。

據其中2名消息人士指出，在2月24日俄羅斯入侵烏克蘭後，雙方隨即大力推動達成協議。幾天之內，柯札克認為在俄方的幾項主要條件上已取得烏克蘭同意，於是建請蒲亭簽署。

當中1名與俄羅斯高層關係密切的消息人士說，2月24日後，柯札克獲得授權進行談判，他把談定的協議帶回俄羅斯卻被打回票，全數內容遭到推翻。蒲亭完全改變了計畫，繼續攻勢。

俄羅斯對烏克蘭展開歐洲自二戰後最大規模的軍事入侵，美國和其盟友對俄羅斯發起大規模經濟制裁，並對烏克蘭提供軍備援助。

即便蒲亭當初默許了柯札克的提案，也無法確定戰爭是否會就此畫下句點。路透社無法證實烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）或其政府高層官員是否同意此項協議。（譯者:張欣瑜/核稿:林治平）1110914