納卡衝突再起 分析：俄烏戰爭讓亞塞拜然肆無忌憚

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納戈爾諾．卡拉巴赫地區衝突再起，分析指出，區域重要區域調停人俄羅斯正因烏克蘭戰爭而自顧不暇，可能讓2020年在戰爭中勝出的亞塞拜然此刻更肆無忌憚聲索。（中央社製圖）

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（中央社喬治亞特比利西14日綜合外電報導）外高加索夙敵亞美尼亞、亞塞拜然的重要區域調停人俄羅斯正因烏克蘭戰爭而自顧不暇。分析指出，這可能讓2020年在戰爭中勝出的亞塞拜然此刻更肆無忌憚聲索。

路透社報導，至少49名亞美尼亞、50名亞塞拜然士兵昨天在戰鬥中死亡，為自從2020年交戰以來，雙方最嚴重衝突。

外高加索前蘇聯加盟共和國亞美尼亞、亞塞拜然為了爭奪納戈爾諾．卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡區）已經纏鬥數十年。

國際公認多山的飛地納卡區為亞塞拜然領土，但直到2020年，主要的亞美尼亞裔人口完全掌控當地。

2020年交戰6週後，亞塞拜然取得納卡區和周邊地區大片領土。戰爭雖在俄羅斯協調下結束，俄方並且派遣維和部隊進駐當地，但是「雙亞」後來仍偶有擦槍走火。

「雙亞」昨天再爆衝突，在時機點上有其重要性。

俄羅斯過去向來是兩國間最具影響力調停人。儘管克里姆林宮昨天表示，總統蒲亭（Vladimir Putin）正盡一切努力避免外高加索地區發生流血衝突，但莫斯科作為和平擔保人的地位早已遭到烏克蘭戰爭削弱。這可能使亞塞拜然更肆無忌憚聲索。

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英國智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）俄羅斯和歐亞計畫副研究員布洛爾斯（Laurence Broers）說：「在我看來，亞塞拜然會有這種感覺，認為現在正是他們展現力量、軍事優勢，並且拿到最多的時候。」

如果亞美尼亞與亞塞拜然再度爆發全面衝突，俄羅斯、土耳其等區域大國可能會被拖進去，破壞外高加索地區穩定。在烏克蘭戰爭打斷能源供應的此刻，更凸顯外高加索地區作為石油和天然氣輸送管道的重要性。（譯者：張茗喧/核稿：何宏儒）1110914