伊久姆重新升起烏克蘭國旗 澤倫斯基親臨唱國歌

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（中央社基輔14日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天造訪東部的伊久姆市（Izyum），參加升旗儀式和唱國歌。這座城市是基輔（Kyiv）當局最近發起閃電反攻，並從俄軍手中收復的最大城市之一。

綜合法新社與路透社報導，烏克蘭軍方在社群媒體上發聲明說，澤倫斯基與軍官「參加」一場升旗儀式，讓烏克蘭國旗在伊久姆市飄揚。伊久姆是俄國企圖占領烏東頓巴斯地區（Donbas）的關鍵。

澤倫斯基辦公室另行公布的照片顯示，身穿暗綠色服裝的他在侍衛簇擁下與軍人自拍、在升旗儀式上視導官兵。

澤倫斯基在社群媒體上一段聲明裡說：「我國的藍黃色國旗已飄揚在脫離占領的伊久姆，也將飄揚在每一座烏克蘭城市與村莊。我們的行動方向只有一個，那就是前進並邁向勝利。」

近日烏軍在毗鄰俄羅斯的東北部哈爾科夫州（Kharkiv）勢如破竹，也沿著黑海沿岸赫松州（Kherson）附近的南方前線奪回土地。

基輔政府表示，烏軍自9月初以來已奪回數百座村莊、城鎮和城市，這些地方原本被2月24日入侵烏克蘭的俄軍占領。

然而莫斯科政府今天表示，俄軍以「大規模空襲」回擊哈爾科夫州被烏軍收復的地區，並宣稱造成烏軍損失硬體和人員，但未提出證據。

在今天更新的戰場消息中，俄國也宣稱在南部赫松州和札波羅熱州（Zaporizhzhia）俘虜了數十名烏克蘭軍人。

負責東部頓內茨克州（Donetsk）的烏克蘭官員表示，過去24小時，俄軍對地處前線的頓內茨克州全境發動攻擊。州長基里蘭科（Pavlo Kyrylenko）表示有一名平民死亡，並再度呼籲所有平民撤離，形容這項命令「關乎生死」。

頓內茨克州部分區域2014年起即受到親俄分離主義者掌控。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110914