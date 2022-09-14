烏克蘭戰場挫敗之際 俄羅斯後院接連失火

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（中央社吉爾吉斯首都比許凱克14日綜合外電報導）俄羅斯在烏克蘭戰事受挫之際，後院接連失火。中亞吉爾吉斯和塔吉克官員稱，兩國邊防今天因邊界糾紛而交火。此前一日，外高加索亞塞拜然和亞美尼亞也爆嚴重衝突。

烏克蘭過去幾天對東北部展開大規模反攻，收復俄羅斯占領的數千平方公里失土。與此同時，外高加索夙敵亞塞拜然和亞美尼亞昨天為存在主權爭議的納戈爾諾．卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh）爆發2020年交戰以來最嚴重衝突，造成雙方約100名士兵陣亡。

俄羅斯昨天宣布已協調兩造停火。但是亞塞拜然巴庫（Baku）當局和亞美尼亞葉里凡（Yerevan）當局現在都互控對方違反停戰協議。

路透社報導，就在一項區域安全高峰會即將在中亞召開前夕，兩個前蘇聯加盟共和國吉爾吉斯和塔吉克今天發生邊防衝突。吉爾吉斯邊防指控塔吉克占據了未標定國界區段的陣地。

法新社報導，970公里長兩國邊界近半存在爭議，劃界進展緩慢，邊境緊張時有所聞。今天的事件至少造成兩名吉爾吉斯邊防哨兵受傷。

吉爾吉斯當局指出，塔吉克士兵對西南部巴特肯州（Bakten）布拉克－巴士（Bulak-Bashi）和帕斯基－阿瑞克（Pasky-Aryk）兩地巡邏兵進行攻擊。

根據吉爾吉斯邊境管制新聞辦公室，其中，在布拉克－巴士的事件有一名士兵遭到彈片擊中，另一名士兵腦震盪。

另據塔吉克媒體「亞洲+」（Asia-plus）引述匿名消息人士報導，事件造成塔吉克一名邊防哨兵喪生，另5人受傷。俄羅斯新聞社（RIA）也報導，塔吉克一名邊防哨兵陣亡。

塔吉克官方Khovar通訊社報導，塔吉克當局指控吉爾吉斯部隊對一處邊防哨所發射迫擊砲和機槍。

雙方都表示，邊防代表正進行協商，盼情勢得以穩定下來。

類似交火過去數月也發生過，凸顯情勢不安。2021年雙方更曾經發生造成50人喪命的前所未見衝突，引發邊境衝突疑慮。

吉爾吉斯和塔吉克都與俄羅斯結盟，俄羅斯在兩國境內也都有軍事基地，但是兩國間的邊境問題時有所聞，去年的衝突甚至幾乎引爆兩國全面開戰。

吉爾吉斯和塔吉克領導人本週可望出席在烏茲別克舉行的上海合作組織高峰會，包括俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）和中國國家主席習近平在內的多位領導人都將與會。

俄羅斯新聞社引述俄羅斯外交部消息人士報導，俄羅斯呼籲塔吉克和吉爾吉斯採取緊急措施，控管邊界情勢。（譯者：何宏儒/核稿：劉淑琴）1110914