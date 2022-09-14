烏克蘭收復哈爾科夫大片失土 美擬再增軍援打持久戰

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（中央社烏克蘭巴拉克利亞13日綜合外電報導）烏克蘭在東北地區發動閃電反攻，逐退來犯的俄羅斯部隊之後，現將目標轉向收復所有失土。美國總統拜登表示，這將是一個需要「相當一段時間」才能達成的目標。

路透社報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在今天傍晚的演說中表示，烏克蘭軍隊這個月迄今已奪回約8000平方公里的領土。這顯然全都位在烏國東北的哈爾科夫州（Kharkiv Oblast）。

澤倫斯基表示，收復失土中，約一半已經完成「安定措施」，而「另一邊大小相當的解放區中，安定措施仍持續進行中」。

路透社無法立即核實烏克蘭戰場捷報的全貌。澤倫斯基所說的失土收復總面積，粗略與希臘克里特島（Crete）相當。

被問到烏克蘭在這場6個多月的戰爭中，是否已到了轉折點。美國總統拜登（Joe Biden）表示，這還很難說，「烏克蘭顯然取得重大進展，但我認為這還需要相當一段時間」。

白宮稍早表示，美國可能於「未來幾天」宣布加碼提供烏克蘭新的軍事援助方案。美國迄今已提供烏克蘭價值數十億美元的武器和支援。

美國發言人表示，俄羅斯軍隊已撤離多處防禦位置，特別是在烏克蘭第二大城哈爾科夫（Kharkiv city）內部以及周邊地區。

莫斯科10日棄守他們在烏克蘭東北的主要陣地，遭逢戰爭爆發以來最大挫敗。反觀烏克蘭軍隊迄今已收復數十個城鎮，石破天驚地扭轉戰局。

目前俄軍仍在烏克蘭東部、南部控制約1/5的領土，但基輔現在已在這2個地區展開進攻行動。（譯者：張茗喧/核稿：蔡佳敏）1110914