德總理蕭茲與蒲亭通電話 籲俄軍全面撤出烏克蘭

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（中央社柏林13日綜合外電報導）德國總理蕭茲（Olaf Scholz）今天與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）通電話時，要求蒲亭從烏克蘭全面撤軍。俄羅斯入侵烏克蘭近7個月，烏軍正全力反攻，很快就取得進展。

法新社報導，蕭茲的發言人赫伯史揣特（Steffen Hebestreit）說，蕭茲在這通90分鐘長的電話中，呼籲蒲亭「在停火、俄軍完全撤離、尊重烏克蘭領土完整和主權的基礎上，盡快採取外交解決方式」。

蕭茲也力促蒲亭遵守一項在聯合國協調下簽署的協議，讓烏克蘭穀物得以出口。俄國曾質疑西方國家沒有遵守協議中的承諾，幫助俄國船隻順利運輸貨物。

由於全球糧食供應緊張，蕭茲要蒲亭「別再質疑、繼續徹底執行」這項穀物協議。

蕭茲還在電話中提到烏克蘭境內札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠的安全問題，這座歐洲最大核電廠數週以來一直是交戰重地之一。

蕭茲要求蒲亭避免讓任何情勢出現惡化，並落實國際原子能總署（IAEA）建議的措施。國際原子能總署代表團本月稍早參訪札波羅熱核電廠後，呼籲在廠房周圍劃設安全地帶。（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）1110914