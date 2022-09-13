烏克蘭東北告捷下一步 向西方索戰術飛彈延續反攻優勢

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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）烏克蘭趁在東北哈爾科夫地區締造反攻大捷，示意美國與盟邦提供更多重武器，包括美國始終不願給、威力更強的戰術地對地飛彈；西方情報圈認目前仍難謂戰爭已扭轉。

「華爾街日報」根據美國國會議員拿到的文件發現，基輔當局列出數十種軍火，以便他們能持續反攻動能到2023年。

● 開口要彈道飛彈等29種武器 延續反攻至2023

烏克蘭要求用於反攻的武器清單含29款武器系統與彈藥，包含戰車、無人機、火砲系統，以及更多魚叉反艦飛彈和2000枚海馬士（Himars）多管火箭系統的彈藥。

清單裡還有陸軍戰術飛彈系統（ATACMS），是美軍一款射程約300公里的短程戰術彈道飛彈。拜登政府雖前後已給烏克蘭150多億美元軍援和相關資助，但迄今仍不願提供戰術飛彈系統，以免烏軍攻擊更深入的俄羅斯內地引發俄國與西方的衝突。

烏國武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhny）和軍方高層兼國會議員札布羅德斯基（Mykhailo Zabrodsky）上週撰寫一篇戰略聲明，稱地對地戰術飛彈可讓基輔在反攻時取得顯著優勢，抗衡俄軍的長程巡弋飛彈。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）9日被問到為何華府仍沒給戰術飛彈系統時仍不願講明，僅說美國承諾會給烏克蘭擊退俄國所需的武器，「這不只關乎哪個特定武器或系統，而是在於要怎麼整合相關系統與各種要素，讓援助烏克蘭能真正奏效」。

「紐約時報」指出，烏克蘭這次能在數日內就收復哈爾科夫（Kharkiv）一帶約3000平方公里的失地，很大原因在於俄軍為免遭包圍或孤立而主動撤退，特別是戰略要城伊久姆（Izium）附近。烏克蘭想藉俄軍倉促撤離擴大優勢的機會之窗很快會消失。

● 俄軍為免遭圍殲而退 仍有武器與補給優勢

每過一天，俄軍就有時間紮根和集結增援，構築新的防線，並準備恢復數月以來地毯式砲擊的火海戰術，畢竟俄軍在武器與補給仍佔優勢。

在伊久姆東南方重要據點的小鎮利曼（Lyman），俄軍似已擊退逼近的烏軍，附近村莊皮斯基（Pisky）烏軍也沒能拿下，烏軍手上的另一樞紐要地巴赫姆特（Bakhmut）也正遭俄軍猛轟。

河川與森林也會遲滯烏軍推進，俄軍撤出伊久姆後跨越奧斯基爾河（Oskil River），依託河流建立防線，烏軍若渡河追擊很容易遭集火打擊。

「華盛頓郵報」引述西方情報官員指出，烏軍能否鞏固反攻收復的失地，將取決於俄軍後續動向，特別是俄國總統蒲亭下令增援的幅度。

一名美方官員說：「（俄軍）確實嘗到一場軍事挫敗，但我不確定當下能否稱之為重大戰略損失。」他呼應其他西方情報圈的看法，認為要說目前基輔已徹底扭轉態勢還太早，雙方很可能得持續激戰。（譯者：陳亦偉）1110913