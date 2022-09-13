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烏克蘭大反攻 澤倫斯基：收復6000平方公里失土[影]

2022/9/13 06:30（9/13 07:44 更新）
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圖為烏克蘭調查人員11日在哈爾科夫記錄遭俄軍砲擊的住宅。（圖取自facebook.com/UA.National.Police）
圖為烏克蘭調查人員11日在哈爾科夫記錄遭俄軍砲擊的住宅。（圖取自facebook.com/UA.National.Police）
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（中央社基輔12日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，烏克蘭軍隊在9月初發起反攻後，迄今已從俄羅斯部隊手中奪回6000平方公里的領土。

澤倫斯基在他的每日談話中指出：「從9月初以來，我方官兵已經解放烏克蘭東部和南部6000平方公里的領土，我們正進一步推進。」

法新社報導，烏克蘭已經在東北部哈爾科夫州（Kharkiv）的反攻中取得重大勝利，其中包括收復了伊久姆（Izyum）、庫皮揚斯克（Kupiansk）和巴拉克列亞（Balakliya）等市鎮。

烏克蘭也在南部赫松州（Kherson）取得重大進展，烏克蘭軍方今天稍早表示，他們已奪回南部500平方公里的失土。

總部設於美國的「華盛頓戰爭研究所」（Institute for the Study of War）指出，「烏克蘭已經扭轉戰局，但目前的反攻不會結束戰事」。（譯者：陳彥鈞）1110913

（中央社製圖）
（中央社製圖）
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