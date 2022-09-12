烏克蘭反攻傳捷報 澤倫斯基：目標是收復所有失土

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（中央社基輔11日綜合外電報導）烏克蘭近日的反攻行動頻傳捷報，本月至今已收復大片失土。烏國總統澤倫斯基接受美國媒體專訪時再度強調，基輔的目標是收復「所有」失土，並將俄軍徹底趕出境外。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）9日接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪。在訪問開始時，主持人札卡利亞（Fareed Zakaria）詢問澤倫斯基，目前烏軍正在南部赫松（Kherson）和東部多個地區持續推進，這是否是烏軍「全面反攻」行動的開端？

針對這個問題，澤倫斯基回答：「我們的目標是收復『所有』烏克蘭領土，主要目標是趕走所有俄軍，意即我們不能允許俄軍持續盤據他們自2014年佔領至今的地區（意指克里米亞）。」

澤倫斯基說，如今俄軍正侵略更多地區，導致協商中斷、衝突停滯，「隨著時間過去，他們變得更強大，然後他們就會設定各種條件，若烏克蘭不同意就繼續攻打，這就是他們的策略」。

他表示，莫斯科意圖「緩慢、逐步地蠶食烏克蘭，我稱之為俄國的『人吃人』（cannibalism）行動…我不希望依照他們的規則走，我不喜歡這樣。」

最後，澤倫斯基還告訴札卡利亞：「現在我不能透露特定反攻行動的所有細節，我想你應該了解我的意思。」（譯者：施施/核稿：林治平）1110912