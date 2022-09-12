烏克蘭反攻24小時收復逾20聚落 稱俄軍棄甲曳兵

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烏克蘭武裝部隊12日表示，過去24小時已經收復20多個遭到俄羅斯軍隊占領的聚落，並在聲明中指俄軍倉促棄守陣地遁逃。圖為俄軍丟棄的戰車。（圖取自facebook.com/GeneralStaff.ua）

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（中央社基輔12日綜合外電報導）烏克蘭武裝部隊今天表示，儘管遭遇強烈反擊，過去24小時已經收復20多個遭到俄羅斯軍隊占領的聚落。烏克蘭軍方在聲明中稱：「俄軍撤退時，倉促棄守陣地遁逃。」

法新社報導，烏克蘭軍方在每日簡報中指出，「過去24小時，烏克蘭武裝部隊將敵人從超過20個聚落趕走」，並且重新「全面掌控這些聚落」。

烏克蘭整個週末一再宣告戰事奏捷，在伊久姆（Izyum）、庫皮揚斯克（Kupiansk）和巴拉克列亞（Balakliya）等城巿所在的烏東和烏南大獲勝利。

烏東各州昨晚發生大規模停電。烏克蘭外交部發言人尼柯蘭科（Oleg Nikolenko）表示，這是「烏克蘭東部俄軍損失慘重撤退之下，孤注一擲」的攻擊行動造成。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天在每日演說中表示，「哈爾科夫州（Kharkiv）和頓內茨克州（Donetsk）全面停電；札波羅熱州（Zaporizhzhia）、第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）和蘇米州（Sumy）部分地區停電」。

大部分地方很快就復電。

根據烏克蘭總統辦公室副主任提摩申科（Kyrylo Tymoshenko）說法，哈爾科夫州今天上午已經恢復8成水電供應。（譯者：何宏儒/核稿：張正芊）1110912