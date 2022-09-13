Google前執行長：資訊科技在烏克蘭戰爭立大功

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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）谷歌公司（Google）前執行長施密特今天說，烏克蘭一直是在戰爭中使用當代資訊科技非常有效的試驗場，包括碟狀衛星信號接收器到智慧型手機應用程式。

現任美國政府人工智慧顧問的施密特（Eric Schmidt）日前快閃烏克蘭36小時，他今天告訴媒體，民間科技部門在烏克蘭抵禦俄羅斯入侵上至關重要。

法新社報導，在俄軍2月24日入侵烏克蘭的第2天，便能看到證據。

經過長時間拖延，烏克蘭立法機構終於團結一致，同意採取關鍵一步來保護所有政府數據免遭俄國駭客入侵和攻擊。

施密特說：「他們在一天之內召開國會會議修法…他們把所有數據從基輔的政府伺服器轉移到雲端。」

他說：「這場戰爭給了每個人做正確的事的政治理由。」

第2個關鍵舉措是美國科技億萬富豪馬斯克（Elon Musk）貢獻他的「星鏈」（Starlink）衛星寬頻系統，有效地讓大眾和烏軍免受俄羅斯對電信通訊的攻擊。

馬斯克和捐贈者送來約2萬個具有小型碟形天線的接地端子，讓日常傳輸無虞，並幫助戰士鎖定數據，阻礙了俄國攻擊者的一個關鍵目標。

施密特說：「馬斯克在這方面是位真正的英雄。這使得敵方欲癱瘓網路的策略失敗。」

長久以來一直是程式設計和非法駭客技術溫床的烏克蘭有著深厚的資訊科技勞動力，一直能對俄羅斯發動網路攻擊，侵入俄國的通訊系統。

烏克蘭也巧妙利用生物識別和人臉辨識技術來認出參與暴行的俄軍，例如戰爭初期發生在基輔近郊布查鎮（Bucha）的大屠殺。

此外，烏克蘭程式設計師也熟稔於製造在戰爭中發揮作用的無人機。

施密特指出：「我只能說，鑑於我掌握的少量資訊，烏克蘭科技業在前線真的立了大功。」（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1110913