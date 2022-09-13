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布林肯：烏克蘭反撲俄軍仍屬初期 已有重大進展

2022/9/13 10:47
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（中央社墨西哥市12日綜合外電報導）美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天表示，烏克蘭對俄羅斯軍隊的反攻仍在初期階段，但已獲「重大進展」。

布林肯在墨西哥參加經濟會談時，被問到他對俄烏戰爭近期發展的評估。

俄羅斯本月10日放棄在烏克蘭東北部的關鍵堡壘，象徵吞下俄烏戰爭爆發以來的最大失敗，烏克蘭部隊最近幾天又收復了數十個城鎮。

布林肯在墨西哥市的記者會中說：「他們的行動經過非常有條理地計劃。當然，其中也有美國和其他許多國家的大力支持，確保了烏克蘭手上握有發起這次反攻所需的裝備。」

布林肯表示，俄烏衝突可能還會持續一段時間，因為俄羅斯仍有可觀兵力和武器在烏克蘭，俄軍也還在「不分青紅皂白地」攻擊平民和民用設施。

他說：「俄羅斯做出這種侵略行為，我認為，有鑑於俄方付出的代價，他們可以，也應該停止（戰爭）。」

針對歐洲聯盟（EU）提議恢復2015年限制伊朗核子武器發展的協議，布林肯提到，從伊朗的反應看來，短期內不太可能達成協議。

「我沒辦法給出時間表，只能再次說明，伊朗看來或許是不願意，或許是無法採取必要措施以達成協議。」（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1110913

布林肯
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