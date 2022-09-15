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中俄相互取暖 上海合作組織被西方視為制衡北約力量

2022/9/15 23:57（9/16 21:20 更新）
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圖為15日中國國家主席習近平（左起）、俄羅斯總統蒲亭及蒙古總統烏赫那在烏茲別克合影。（路透社）
圖為15日中國國家主席習近平（左起）、俄羅斯總統蒲亭及蒙古總統烏赫那在烏茲別克合影。（路透社）
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（中央社撒馬罕15日綜合外電報導）由中國和俄羅斯主導的區域合作機制「上海合作組織

上海合作組織

  • 2001年6月15日在中國上海宣布成立，是個橫跨歐亞的政治、經濟及安全合作組織，也是第一個以中國城市命名的政府間國際組織，其前身是1996年建立的「上海五國」對話機制。
  • 目前擁有中國、俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、烏茲別克、巴基斯坦、印度8個會員國，另有伊朗、蒙古、白俄羅斯和阿富汗4個觀察國，以及亞美尼亞、亞塞拜然、柬埔寨、尼泊爾、斯里蘭卡、土耳其6個對話夥伴國。
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」明天將在烏茲別克召開高峰會，中、俄領導人習近平和蒲亭今天先進行雙邊會談，在台海議題和烏克蘭戰事上相互支持對方。

上海合作組織（Shanghai Cooperation Organization）2001年6月15日在中國上海宣布成立，是個橫跨歐亞的政治、經濟及安全合作組織，也是第一個以中國城市命名的政府間國際組織，其前身是1996年建立的「上海五國」對話機制。

上海合作組織的官網資料顯示，目前擁有中國、俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、烏茲別克、巴基斯坦、印度8個會員國，另有伊朗、蒙古、白俄羅斯和阿富汗4個觀察國，以及亞美尼亞、亞塞拜然、柬埔寨、尼泊爾、斯里蘭卡、土耳其6個對話夥伴國。

就地理範圍和人口而言，上合組織是世界最大的區域組織，成員國總面積約3600萬平方公里，約為亞歐大陸總面積的3/5，人口大約34億，大概是世界總人口的43%，並占全球的國內生產毛額（GDP）30%以上。

西方認為，這個組織是北大西洋公約組織（NATO）未來在東方的重大制衡力量。不過上合組織官方強調，這不是個封閉的軍事政治集團，因而不能跟北約類比。

上合組織宣稱，其防務安全始終遵循公開、開放和透明的原則，奉行不結盟、不對抗、不針對任何其他國家及組織的原則，一向倡導互信、互利、平等、協作的新安全觀。

上合組織的最高決策機構是成員國元首理事會，每年舉行一次會議，決定組織內的所有重要問題；政府首腦理事會也是每年舉行一次會議，討論組織框架下的多邊合作和優先領域的戰略，決定經濟等領域的原則性和重要問題，並通過組織預算。

此外，上合組織的運行機制還包括國會領導人會議、外長會議和國防部長會議等。另有兩個常設機構，分別是設在北京的秘書處，以及設在烏茲別克首都塔什干（Tashkent）的地區反恐怖機構執行委員會。

秘書處的級別較高，在重大事件上，地區反恐怖機構執行委員會每年須向秘書處報告。只有秘書處及秘書長能對外代表上合組織。工作人員由各國推選，中國一般由外交部人員擔任。

秘書長由元首理事會任命，並按照上合組織會員國第一個字母的俄文順序，由各國輪流擔任，每次任期3年。（譯者：張佑之/核稿：陳彥鈞）1110915

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