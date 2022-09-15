中烏聯合聲明 烏茲別克稱台灣是中國領土一部分

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（中央社台北15日電）中國國家主席習近平訪問烏茲別克，兩國發表聯合聲明，其中表示烏茲別克方面堅定奉行「一個中國」政策，並稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」。中國則表示願研究提供烏國優惠貸款。

中國官媒新華社報導，應烏茲別克總統米爾濟約耶夫（Shavkat Mirziyoyev）邀請，習近平於14日至15日對烏茲別克進行國是訪問，並出席在撒馬罕（Samarkand）舉行的上海合作組織成員國元首理事會第22次會議。

習近平與米爾濟約耶夫會談，雙方決定進一步深化「新時代中烏全面戰略伙伴關係」，並發表兩國聯合聲明。

聲明中強調，中國和烏茲別克均處在國家發展、民族復興的關鍵階段。

雙方將繼續在涉及國家主權、安全和領土完整等核心利益問題上相互支持。「絕不允許第三國或任何組織、團體在本國境內從事損害對方國家主權、安全和領土完整的行為。」

聲明說，烏方堅定奉行「一個中國」政策，重申「中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分」。

聲明納入中方在意的「一帶一路」以及對烏方有利的貸款等相關事項，指雙方積極推進「一帶一路」倡議和新烏茲別克2022－2026年發展戰略對接。

此外，中方願研究為烏方實施社會和基礎設施項目提供優惠性質貸款。

烏方表示支持中方提出的全球安全倡議，願在倡議架構下和中方開展交流合作。

雙方並支持盡快制定「中國+中亞五國」新經濟對話戰略，採取針對性措施保障彼此貿易暢通，擴大中亞五國對華產品出口。

中方還表示全力支持烏茲別克加入世界貿易組織，並向烏方提供必要協助。（編輯：張淑伶）1110915