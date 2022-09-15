上合峰會莫習會是否有譜 印度不鬆口

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（中央社記者林行健新德里15日專電）印度總理莫迪今天傍晚啟程前往烏茲別克，準備出席明天的上海合作組織（SCO）高峰會。至於莫迪是否會與中國國家主席習近平舉行雙邊會議，印度外交部迄今沒有鬆口。

印度外交部今天上午召開臨時記者會，外交部次長卡瓦特拉（Vinay Kwatra）表示，莫迪（Narendra Modi）將於傍晚前赴烏茲別克第2大城撒馬罕（Samarkand），展開24小時訪問，出席SCO峰會。

卡瓦特拉表示，與會領袖們料將討論時事、貿易、連接性及區域合作等議題，而莫迪也將與烏茲別克總統米爾濟約耶夫（Shavkat Mirziyoyev）和其他領袖，在峰會場邊舉行雙邊會議。

但被追問莫迪是否會與習近平舉行雙邊會議，卡瓦特拉則未直接回應，僅表示「我們會在雙邊會議時程表公布時公告周知。」

SCO於2001年創立，目前的8個會員國包括中國、印度、哈薩克、吉爾吉斯、巴基斯坦、俄羅斯、塔吉克以及烏茲別克。此外，SCO還有4個觀察員國、6個對話夥伴。

雖然外界因烏克蘭戰爭以及台灣海峽緊張局勢，而聚焦於俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）和習近平的會面，但由於印度與中國的外交關係正因2020年6月的邊界衝突而處於低谷，觀察人士也關注莫習兩人是否會舉行雙邊會議。

莫迪與習近平的互動情況，將被視為印中關係有無可能破冰的指標；印中關係若有變化，也可能牽動印度與台灣的關係。

印中兩國的外交部上週分別宣布，兩國駐紮在爭議區「第15巡邏點」（PP-15）的士兵已開始脫離對峙。印度媒體評論認為，兩國可能正為領導人的會面營造正面氣氛。

另一方面，莫迪與蒲亭以及巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）的互動情況，同樣是印度人的觀察重點。

印度與俄羅斯長期維持友好關係，俄烏戰爭開打以來，印度未曾加入西方陣營點名譴責及制裁俄羅斯，今年到目前為止，雙邊貿易額更較去年激增120%；印度與巴基斯坦素來水火不容，今年4月上任的巴基斯坦總理夏立夫，則多次公開表示願與印度建立和平的關係。

這場峰會將是2019年以來，SCO領導人首次的實體會面，印度也將從烏茲別克手中接棒，成為下一屆SCO輪值主席。（編輯：黃自強）1110915