莫斯科扶植烏克蘭赫松州長：將就併入俄羅斯公投
2022/9/20 20:35（9/20 20:52 更新）
俄羅斯在烏克蘭南部赫松州指派的州長薩爾多20日表示，他們決定就併入俄國舉行公投。（圖取自facebook.com/SaldoVladimir）
（中央社莫斯科20日綜合外電報導）俄羅斯在烏克蘭南部赫松州指派的州長薩爾多今天表示，他們決定就併入俄國舉行公投，並已呼籲克里姆林宮儘快同意。
路透社報導，莫斯科指派的赫松州（Kherson）州長薩爾多（Vladimir Saldo）在通訊軟體Telegram留言說，他希望赫松成為「俄羅斯的一部分，成為一個統一國家的正式臣民」。
目前俄軍控制了赫松州約95%土地。薩爾多並未說定擬議中公投的日期。
俄軍在烏克蘭控制的部分地區官員本週已協同一致，加緊準備，以便就併入俄羅斯舉行討論已久的公投，包括頓巴斯地區（Donbas）獲得俄國支持的頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）兩個人民共和國。
薩爾多表示，赫松若併入俄羅斯，將「確保我們這個州的安全」，也將是「歷史公道的勝利」；並說，「我確定，俄羅斯領導階層會接受公投結果。」
克里姆林宮一再表示，這個問題須由俄國扶植的這些地區官員以及當地人民決定。（譯者：張佑之/核稿：何宏儒）1110920
（中央社製圖）
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