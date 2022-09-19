烏東伊久姆亂葬崗 死者遭凌虐部分屍體無從辨識

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烏克蘭東部城鎮伊久姆郊區日前發現一處亂葬崗，現場挖出400多具屍體。圖為烏克蘭軍人使用金屬探測器檢查一處萬人坑。（美聯社）

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（中央社伊久姆19日綜合外電報導）烏克蘭東部城鎮伊久姆郊區日前發現一處亂葬崗，現場挖出400多具屍體。德國之聲（DW）記者深入當地報導，據現場調查人員說，死者身上有遭凌虐的證據，這是戰爭罪案件。

這片松樹林，在烏克蘭東部哈爾科夫（Kharkiv）州伊久姆城鎮的郊區，環境宜人、地形平坦，也是城鎮的公墓所在地。

不過記者進入之前，就感受到不尋常的氛圍：樹木之間隆起的沙土堆，形成無數的沙丘。通往樹林的泥土路上，停著兩輛側面漆上數字200的大卡車，200是一個軍事術語，意指死屍。

當沿著樹林間的小路行走時，才有愈來愈明顯的陰森感。每一個小沙丘都是挖開的墳墓：這些井然有序的空墳塚呈長方形、大小不等，幾個小時之前，裡面還埋著死者屍骸。

除了恐怖，幾乎沒有別的詞彙可以形容這裡的景象。在這大片土地裡埋了400多人，他們死於俄軍占領下的暴行。有數十具遺骸已被移往一處臨時停屍間進一步檢驗。不過，初步的推論是殘忍的：大多數的死者生前都曾遭凌虐。

消防員謝爾基研科（Andreiy Vladimirovich Sergienko）告訴德國之聲記者，法醫請他們挖出死者遺骸。他說，「我的任務就是把屍體挖出，之後法醫才能研判他們的死因。我們把屍體放進袋子裡、然後運到停屍間，我很害怕，這是我此生目前經歷過最恐怖的事，我從事這工作5年，都沒遇過這樣的事」。

謝爾基研科還說，「心理上，我想我們之後會需要專業協助…因為無論如何，這樣的經歷永遠都會烙印在我們的心裡面。那些墳墓上沒有刻名字，只有數字，418，有418人被埋在這裡，你能想像嗎？」

現場，每當一具屍體被挖出後，工作人員和法醫們會安靜片刻，向死者表達敬意。這樣的場景很不真實，由於屍體數量太多，法醫們會一起做結論，警察在一旁記錄。他們的聲音迴盪在樹林間，除此之外，只聽得見屍體上蒼蠅發出的聲音、相機的快門聲、以及幾百公尺之外的交戰砲火聲。

在記者們面前，1名穿著白色防護衣的官員蹲在一具屍體前，他解開了死者的衣服，摸遍口袋，尋找著任何可以幫助鑑定死者身分的遺物。

他逐一說出初步結論：「死者是1名男性，大約80多歲。他的雙手被綑綁在背後、頭部被一件夾克包住、睾丸破裂、大腿內側有被凌虐的痕跡。他的頭部遭到重擊，從後方施力，可能是被1種尖銳物品，像是刀子攻擊。」在說出更多的駭人發現後，專家脫下他的手套、坐到一棵倒下的樹木上，拒絕再做進一步說明。

根據現場負責戰爭罪行調查的烏克蘭檢察官說，大部分的死者都是當地居民。檢察官利瑪（Volodymyr Lymar）告訴記者說，「有些人可能有被認出來，但是他們約6個月前就已經遇害，部分人的屍體已經腐爛以致完全無從辨識」。他說，「死者需要再做DNA驗證，包括和親人的DNA比對。不過我們可以確認的是，他們是遭暴力致死，有些死者身上有被凌虐過的痕跡」。

在亂葬崗發現的屍體中，有17名烏克蘭軍人，他們雙手被綑綁，有跡象顯示，他們是近距離被殺害。」

英國「衛報」（The Guardian）報導，烏克蘭官員表示，他們在近期收復的其他城鎮中，包括鄰接俄羅斯的邊境城市沃爾臣斯克（Vovchansk）、庫皮揚斯克（Kupiansk）和巴拉克利亞（Balakliia），發現至少10處刑求室。大基輔地區警察局長涅比托夫（Andriy Nebytov）說，「俄軍戴著面具，用裸電線折磨平民」。（譯者：張欣瑜/核稿：嚴思祺）1110919