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親人死了只剩冰冷數字 他到伊久姆亂葬崗見慘況

2022/9/18 16:36
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（中央社烏克蘭伊久姆18日綜合外電報導）俄羅斯軍隊撤離烏克蘭東部城鎮伊久姆（Izyum）後，緊急工作人員陸續從1處樹林中的亂葬崗挖出數百具屍體，居民們今天來到這裡尋找親人遺體。

路透社報導，這處亂葬崗是在上週發現，目前還不清楚這些人的死因，但居民表示，有些人是死於空襲。烏克蘭當局表示，至少有1具遺體雙手被縛，頸部還有繩索的勒痕。

烏克蘭本月稍早發動迅雷不及掩耳的反攻，收復數十座城池，伊久姆是其中之一。

烏克蘭總統澤倫斯基表示，調查人員發現伊久姆這些死者身上有遭凌虐的證據。

澤倫斯基在昨晚的演說中表示：「哈爾科夫（Kharkiv）州光復地區發現10多處拷問室。」「被占領區拷打狀況普遍，當年納粹這麼做，如今（俄羅斯人）這麼做。」

科列斯尼克（Volodymyr Kolesnyk）拿著1張工整寫著姓名和數字的清單，走到墳塚之間尋找親人。他說，4月間伊久姆遭俄軍攻陷前不久，這些親人就在公寓遭空襲時喪生。

科列斯尼克表示，他知道親人被丟到這裡，並以數字標記。

他在標記199號的十字架前停下腳步，核對了當時挖掘這些墳塚的禮儀社給的清單，小心地把寫有表兄弟姓名「雅科文柯」（Yurii Yakovenko）的字牌掛在十字架上。

164號十字架下埋葬的是表兄弟的太太，174號是表兄弟的母親，也就是科列斯尼克的阿姨。

科列斯尼克告訴路透社：「他們用袋子裝屍體，就這樣草草埋了，沒放在棺木裡，什麼都沒有。一開始我不能來，（俄羅斯人）說這裡有地雷，要我們等，還說樹林裡有很多屍體，到這裡來很恐怖。」

莫斯科尚未對這處亂葬崗發表評論，他們通常都否認在戰爭中犯下暴行或攻擊百姓。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110918

伊久姆
俄軍大規模屠殺 烏克蘭收復城鎮發現亂葬崗約450座墳塚 俄入侵200天 澤倫斯基：烏軍收復戰略重鎮伊久姆
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