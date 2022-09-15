烏克蘭收復哈爾科夫戰略城市 澤倫斯基矢言取得勝利

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烏克蘭總統澤倫斯基（前右）14日前往烏軍從俄羅斯手中收復的戰略城市伊久姆向官兵致意，矢言烏克蘭將取得勝利。（圖取自facebook.com/zelenskiy.official）

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（中央社哈爾科夫14日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天前往烏軍日前發動閃電戰、從俄羅斯手中收復的戰略城市伊久姆（Izyum）時，矢言取得「勝利」。

法新社報導，澤倫斯基前往伊久姆市的時機，正是俄羅斯侵烏6個月來的決定性時刻；烏克蘭在東部大片地區趕走俄軍，對克里姆林宮奪下整個頓巴斯（Donbas）地區的野心形成嚴重挑戰。

澤倫斯基在社群媒體上發表聲明說：「我們藍黃色國旗已經在伊久姆市飄揚。烏克蘭每座城市和村莊都將如此。」

他說：「我們只朝著一個方向前進－朝著勝利方向邁進。」

澤倫斯基辦公室發布的照片顯示這位烏克蘭領導人穿著一身墨綠，在隨扈護衛下與軍人自拍，並在升旗典禮中感謝烏國部隊。

烏克蘭宣稱近日在與俄國接壤的東北部哈爾科夫（Kharkiv）地區捷報連連，還說已收復黑海赫松（Kherson）地區南部前線的失土。

澤倫斯基今天說，俄羅斯占領克里米亞（Crimea）是一場「悲劇」，承諾烏軍最終將收復這座半島。克里米亞2014年遭俄羅斯吞併。

烏克蘭國防部副部長馬里亞爾（Ganna Maliar）說，在哈爾科夫的烏軍從9月6日以來收復約8500平方公里、約15萬人居住的土地。

烏克蘭總統府今天警告，在俄羅斯破壞基礎設施，導致因古列茨河（Inhulets River）氾濫後，洪水可能侵襲澤倫斯基的故鄉克利福洛市（Kryvyi Rih）。

烏克蘭總統辦公室副主任提摩申科（Kyrylo Tymoshenko）說，有著60萬人口的克利福洛市中心和另一個地區面臨洪水風險。（譯者：李佩珊/核稿：徐睿承）1110915