拜登籲蒲亭勿用核武 英示警俄恐擴大攻擊民用設施

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（中央社基輔18日綜合外電報導）俄羅斯軍隊在烏克蘭戰事受挫，美國總統拜登呼籲俄國總統蒲亭勿使用核武。英國則指出，過去一週，俄軍擴大攻擊烏克蘭境內的民用基礎設施，且有可能進一步擴大目標範圍。

● 俄軍恐加強攻擊民用基礎設施

烏克蘭地方首長18日分別表示，過去這一天，頓內茨克州（Donestk）有5名平民死於俄軍攻擊，尼科波地區（Nikopol District）則有數十棟高樓和私人建築物、瓦斯管線、輸電線路被俄軍攻擊損毀。

英國國防部在推特（Twitter）上更新情報表示，俄國開始入侵後，已對烏克蘭發射數千枚長程飛彈，「然而俄軍過去7天加強鎖定民用基礎設施，連自己可能認為不會有立即效果的地方都攻擊」。

推文提到，俄軍砲襲擊中一處電力網和一座水壩等目標。

英國國防部表示：「在前線面臨挫折之際，俄國有可能擴大預備襲擊的地點，試圖藉此直接削弱烏克蘭人民和政府的士氣。」

● 札波羅熱核電廠安全暫時無虞

國際原子能總署（IAEA）17日表示，烏克蘭的札波羅熱核電廠已再度從國家電網獲得電力。札波羅熱核電廠與外部電力的連結日前遭切斷後，冷卻系統斷電，發生意外的風險一度大增。

自從與國家電網中斷連接以來，札波羅熱核電廠就只能仰賴自己的電力來維持基本安全機制的運作。這讓專家擔心，札波羅熱核電廠內部電力恐會耗盡。

● 烏克蘭在伊久姆搜尋遺體

烏克蘭部隊本月稍早閃電進軍後，在東北部的哈爾科夫州（Kharkiv）收復超過20座城鎮，伊久姆（Izium）是其中之一。烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）17日表示，調查人員在伊久姆附近，發現若干被埋軍人曾受折磨的新證據。

澤倫斯基在視訊演說中表示，當局在伊久姆發現一座埋有17具軍人遺體的亂葬崗，其中一些人有受虐跡象。

而在上週發現的一座林間墳地，救難人員已開始挖掘屍體，伊久姆居民到當地尋找死亡親屬。目前尚未確認該墳地埋葬者的死因，但居民說，有些人是死於空襲。

● 拜登籲蒲亭勿使用核武

烏克蘭軍方本週在烏國東北部閃電擊退俄軍，讓蒲亭（Vladimir Putin）在國內備受民族主義者的壓力。蒲亭警告，若俄軍再受進一步壓力，莫斯科將做出更強力回應。外界憂心蒲亭可能在某個時間點，使出非常手段，像是小型核武或化學武器等。

拜登接受哥倫比亞廣播公司（CBS）節目訪問時，呼籲蒲亭在烏克蘭戰事遇挫後，勿在當地使用戰術核武或化學武器。

俄羅斯政府官員已駁斥西方關於莫斯科將在烏克蘭使用戰術核武的說法，但西方國家仍對此感到憂心。

● 約370萬公噸農產品已離開烏克蘭港口

烏克蘭海港在聯合國（UN）與土耳其斡旋下，取得解除封鎖的協議後，烏國基礎建設部18日表示，總計已有165艘船舶依據協議，載著370萬公噸的農產品離開烏克蘭。

莫斯科和基輔政府在7月22日分別簽署協議，3座黑海港口據此重新開放。基礎建設部曾表示，這些港口每月能裝載並運離100至150艘貨船至海外。

烏克蘭是全球重要穀物生產暨出口國，戰前每個月運出多達600萬公噸的穀物。俄羅斯2月24日入侵烏克蘭並封鎖其黑海港口後，烏克蘭穀物出口量暴跌，使得全球糧價上漲，令人擔心非洲和中東會缺糧。

● 聯合國大會將登場 聚焦糧食危機

聯合國193個會員國參與的聯合國大會（UN General Assembly）將於20日展開，俄羅斯侵略烏克蘭的戰事讓全球糧食危機加劇的情況，預料將成為大會焦點，終結衝突本身反而不太可能獲得任何進展。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）會前說：「認為我們可能已接近達成和平協議的想法恐失於天真。目前，達成和平協議的機會微乎其微。」

隨著美國及其西方盟國，與俄羅斯爭奪外交影響力之際，邁入7個月的烏克蘭戰事加劇了地緣政治分歧，恐將徹底浮現。（編輯：楊昭彥/核稿：陳政一）1110918