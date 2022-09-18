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烏克蘭芭蕾舞者為國捐軀 數百民眾列隊告別

2022/9/18 21:21（9/18 22:05 更新）
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烏克蘭頂尖的芭蕾舞者沙波瓦爾12日在烏東地區砲擊中不幸身亡。數百位民眾17日齊聚基輔國家歌劇院，向他們鍾愛的舞者道別致意。（法新社）
烏克蘭頂尖的芭蕾舞者沙波瓦爾12日在烏東地區砲擊中不幸身亡。數百位民眾17日齊聚基輔國家歌劇院，向他們鍾愛的舞者道別致意。（法新社）
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（中央社基輔18日綜合外電報導）烏克蘭頂尖的芭蕾舞者沙波瓦爾12日在烏東地區砲擊中不幸身亡。數百位民眾17日齊聚基輔，向他們鍾愛的舞者道別致意。

當烏克蘭士兵抬著覆蓋上國旗的棺木進入基輔國家歌劇院時，有些人下跪致敬，也有人鼓掌致意。

現場，沙波瓦爾的親人和同事、還有軍人和舞迷捧著花束，走過這位藝術家在舞台和前線留影的一張張照片，有些人眼眶泛著淚水。沙波瓦爾2個還未成年的女兒也在人群之中。

47歲的沙波瓦爾1994年開始，擔任基輔歌劇院的芭蕾舞者。他在2021年退休後從事舞蹈教學。今年2月25日，也就是俄烏戰爭爆發後的第2天，沙波瓦爾自願上到戰場、保衛國家。

自俄軍撤離基輔後，沙波瓦爾轉往烏東工業中心頓巴斯（Donbas）地區作戰。

9月12日，沙波瓦爾在頓內茨克（Donetsk）地區的一場砲擊中喪生。（譯者:張欣瑜/核稿:陳政一）1110918

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