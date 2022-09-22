烏克蘭換回215戰俘開戰後最多 俄方另釋英美等國10人

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烏克蘭今天宣布換回215名戰俘，人數為俄羅斯2月開戰以來最多。（圖取自facebook.com/mvs.gov.ua）

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（中央社基輔21日綜合外電報導）烏克蘭今天宣布換回215名戰俘，人數為俄羅斯2月開戰以來最多。俄羅斯今天也在沙烏地阿拉伯居中斡旋下，釋放在烏克蘭俘虜的10名外國人，包括5名英國人和2名美國人。

● 烏克蘭換回215人 含亞速鋼鐵廠戰士

烏克蘭今天宣布與俄羅斯換回215名戰俘，包括率領保衛馬立波（Mariupol）亞速鋼鐵廠（Azovstal）成為抗俄英雄的戰士。這是自俄羅斯2月揮軍入侵烏克蘭以來，交戰雙方規模最大的一次換俘。

法新社報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在每日例行談話中說，俄羅斯接獲55名囚犯，包括梅維楚克（Viktor Medvedchuk），他是前烏克蘭國會議員，也是俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的盟友，遭控犯下叛國罪。

澤倫斯基的幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）說，俄羅斯今天釋放今年稍早在馬立波戰事中擄為戰俘的215名烏克蘭人，其中包括高階軍方領導人。

他說，獲釋的烏克蘭人包括奮力保衛國家的亞速營（Azov Battalion）指揮官與副指揮官。

澤倫斯基說，在與土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）達成協議下，有5名軍事指揮官在事先籌備好的行動中移送到土耳其，包括領導保衛亞速鋼鐵廠的軍官。

澤倫斯基又說，獲釋的囚犯將在「完全安全且舒適的環境」下，待在土耳其直到戰爭結束。

● 王儲居中斡旋 10名戰俘自俄轉送沙烏地

路透社報導，經沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Crown Prince Mohammed bin Salman）成功斡旋，一架載著10名戰俘的飛機從俄羅斯飛抵哈立德國王國際機場（King Khalid International Airport）。

俄羅斯今天在沙烏地阿拉伯居中協調下，在換俘行動中釋放在烏克蘭逮捕的10名外籍人士，包括5名英國人與2名美國人。

沙烏地阿拉伯政府發表聲明說，獲釋的囚犯飛到沙烏地阿拉伯，其中包括1名克羅埃西亞人、1名摩洛哥人與1名瑞典人。

聲明還提到：「沙烏地有關當局在俄羅斯接到這些戰俘並將他們送到沙烏地，正在協助他們各自的國家處理後續程序。」

路透社報導，經沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼成功斡旋，一架載著10名外籍戰俘的飛機從俄羅斯飛抵哈立德國王國際機場。（Saudi Press Agency/Handout via 路透社）

● 美英等10外籍人士獲釋 白宮與英相表達感謝

白宮今天感謝澤倫斯基與沙烏地王儲穆罕默德．沙爾曼安排與俄羅斯的換俘行動，讓兩名美國人獲釋。

美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）在推特（Twitter）發表聲明說，白宮感謝澤倫斯基、他的高階幕僚與烏克蘭政府「讓兩名美國人納入今天宣布的換俘行動」。

「我們感謝沙烏地阿拉伯王儲與政府提供協助。我們期待我們的公民能與他們的家人團聚。」

家屬代表今天告訴路透社，獲釋的美國人為39歲的德瑞克（Alexander Drueke）與27歲的黃安迪（Andy Huynh, 譯音）。

他們都是來自阿拉巴馬州，兩人是6月前往烏克蘭協助烏軍抵禦俄羅斯入侵時，在烏東作戰期間遭俘擄。

英國首相特拉斯（Liz Truss）在推特稱5名英國人獲釋是「振奮人心的消息」，「他們與他們的家屬經歷了數個月的不確定性與煎熬」。

她沒有公布這5人的名字，但英國國會議員詹里克（Robert Jenrick）說，其中一人為艾斯林（Aiden Aslin）。他是今年稍早遭到俘虜，在烏克蘭東部自行宣告獨立的頓內茨克人民共和國（Donetsk People's Republic）遭法院判處死刑。

沙烏地媒體報導，獲釋的摩洛哥人是沙德旺（Brahim Saadoun），他與艾斯林一同遭判死刑。

瑞典外交部長林德（Ann Linde）在紐約聯合國大會場邊告訴瑞典通訊社（TT），一名瑞典人在馬立波遭俘擄，根據所謂的頓內茨克人民共和國法律，他可能將面臨死刑，而他今天也獲釋。

俄羅斯2月24日展開入侵行動後，有大批的外籍人士前往烏克蘭作戰。有些人遭到俄軍逮捕，遭俘虜者包括在烏克蘭聲稱不是戰士的外籍人士。

沙烏地向來是美國的盟友，在面臨孤立俄羅斯的龐大壓力下，與蒲亭交好的沙烏地王儲穆罕默德．沙爾曼居中斡旋換俘行動。沙烏地與俄羅斯都是石油輸出國家組織和結盟油國（OPEC+）架構下的成員國。

自俄烏戰事爆發以來，烏軍與俄軍雙方都逮捕數以百計的敵軍，迄今已進行數起換俘行動。

聯合國烏克蘭人權監測團團長月初表示，俄羅斯不讓他們接觸戰俘，又說聯合國掌握到證據，指出有些戰俘遭到刑求與不當對待，可能等同於犯下戰爭罪。俄羅斯否認動用酷刑或有其他虐待戰俘的行為。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1110922