更多編輯台推薦新聞：
特派分析／港府3年來只顧防疫漠視經濟民生 香港人怨聲四起
兩岸

特派分析／港府3年來只顧防疫漠視經濟民生 香港人怨聲四起

氣象局：台北山腳斷層短期內不會錯動 嘉南地區為監測重中之重
生活

氣象局：台北山腳斷層短期內不會錯動 嘉南地區為監測重中之重

人類活動氣候變遷夾擊 文明搖籃底格里斯河逐漸枯竭
國際

人類活動氣候變遷夾擊 文明搖籃底格里斯河逐漸枯竭

莫德納次世代疫苗到貨 誰先接種？對BA.5有效嗎？QA一次看
生活

莫德納次世代疫苗到貨 誰先接種？對BA.5有效嗎？QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
國際反應
新聞專題
國際反應1/300
首頁 / 國際

澤倫斯基要求公正懲罰 籲聯合國取消俄國安理會否決權[影]

2022/9/22 09:37（9/22 10:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
影片來源：United Nations

（中央社紐約聯合國總部21日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天告訴聯合國，俄羅斯對烏克蘭犯下侵略罪行，烏方要求「公正懲罰」；他也希望取消俄羅斯在聯合國安全理事會的否決權。

綜合路透社和法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在預錄的聯合國大會視訊演說中表示，烏克蘭為建立長久和平，制定了一套5項要點計畫，但不接受烏克蘭應採中立立場的任何建議。

澤倫斯基排除其他和平提案，只能由烏克蘭自己提出。

他說，這5項和平條件沒有商量餘地，包括懲罰俄羅斯的侵略行為、恢復烏克蘭安全、領土完整和安全保證等。

穿著標誌性軍綠色T恤的澤倫斯基告訴聯合國大會：「這是我們和平方案的第一個條件。全面性的條件：懲罰。」

「懲罰侵略罪行。懲罰侵犯邊界和領土完整。在恢復國際公認的邊界前，必須施以懲罰。」

但他也說，「中立」不在烏克蘭的和平方案之列，「當人類價值及和平遭受攻擊時，論及中立的人別有用意」。

澤倫斯基演說結束後，聯合國大會許多代表起立鼓掌，俄羅斯代表則坐在座位上未起身。

烏克蘭憲法納入加入北大西洋公約組織（NATO）和歐洲聯盟（EU）的目標。俄羅斯今年2月入侵烏克蘭之前就曾表示，烏克蘭加入北約是不能跨越的「紅線」。

澤倫斯基說，「不以烏克蘭和平方案為基礎，就不會有和解」，「俄羅斯愈採取恐怖作為，全世界就愈不可能願意與他們為伍。」

烏克蘭和西方盟友指控俄軍占領烏國多地時犯下戰爭罪。俄羅斯則予以否認，聲稱未針對平民發起攻擊。

法新社提到，澤倫斯基除了呼籲聯合國懲罰俄羅斯之外，也要求成立特別法庭和賠償基金，並取消俄羅斯在聯合國安理會的否決權。

他說，俄羅斯違反了聯合國的原則，應成立特別法庭，審理俄羅斯「對我國犯下的侵略罪行」，確保俄國負起應有的責任，並成立基金來賠償烏克蘭人在戰事中蒙受的損失。（譯者：徐睿承、曾依璇/核稿：曾依璇）1110922

延伸閱讀
蒲亭下令局部動員 俄反對派領袖納瓦尼：將導致大規模悲劇俄羅斯全國反動員示威 逾1300人遭逮捕蒲亭下令局部動員 俄羅斯出動傭兵攻擊烏東城市烏克蘭控俄羅斯再攻擊札波羅熱核電廠 反應爐變壓器停止運作澤倫斯基穿衣哲學成愛國象徵 橄欖綠T恤200有找
澤倫斯基
烏克蘭換回215戰俘開戰後最多 俄方釋放英美等國10人烏東分離地區辦入俄公投 澤倫斯基：立場不變
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
蒲亭對西方發出核戰威脅 歐盟及北約齊聲譴責