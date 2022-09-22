蒲亭下令動員後俄羅斯國際線機票賣光 如何離開登網路熱搜

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（中央社莫斯科21日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭21日上午宣布局部軍事動員後，俄烏開戰數月以來俄國社會終於「有感」，飛國外的機票瞬間被訂光，俄國各地也再現示威。

蒲亭發表全國談話時宣布局部軍事動員，稱只有曾在軍隊服過役並有軍事專長及相關經驗的備役者，才會收到召集令。他並說接受動員者下部隊前將接受義務性質的額外軍事訓練，訓練內容很多出自這段期間戰場得出的經驗。

俄國國防部長蕭依古（Sergey Shoigu）在聲明裡提到一些細節，包括動員人數設定為30萬備役人員，量體僅為全國總動員的1%；大學生不在動員徵召範圍，服一年義務役者不派往前線。

「華盛頓郵報」指出，受局部動員影響者多為35歲以下且曾有初階軍銜者，當中已有人在辦公處所或住家收到書面通知，有人在街上被身分查核並被告知要體檢，也有人是接到電話。

焦急的親屬紛紛探詢出走國外或能躲過召集的方法，少數還能飛的海外地點，機票被瞬間買光；俄國因遭西方制裁，大部分國際航點都中斷。

Google上湧現大量像是「如何離開俄國」甚至「如何在家自斷手腳」的熱搜。

一個不願具名、曾服役軍中且有作戰經驗的莫斯科居民說：「他們今年2月後就一直找我，想要我再簽約入伍。」這名男子說不像其他人還只是收到通知，他已接到軍方徵兵辦公室的專門來電，要他明早去體檢。

不僅在莫斯科和聖彼得堡等大城，連遠在西伯利亞一些城鎮又都爆發示威；監督組織OVD-Info今天表示，已有超過1300人遭逮捕。

「紐約時報」引述軍事分析家指出，局部動員暫不致對戰場有直接影響，因需費時數週甚至數月才能動員、訓練和裝備出額外的戰備部隊。不過位於美國維吉尼亞州非營利國防分析機構CNA的俄研所所長考夫曼（Michael Kofman）認為，俄國的措施包含禁止目前的志願役官兵離營，已開始有助解決人力短缺。

此外，紐時認為蒲亭一些升溫戰事的言詞固然虛張聲勢成分居多，但仍會為西方加深俄烏開戰之初即已產生的兩難－北約部隊不實際參戰下，給烏克蘭的武器與後勤軍援還能走多遠。

前法國駐俄大使白林（Sylvie Bermann）說：「我相信蒲亭的核子恫嚇是在唬人，但仍不免會讓西方嚇到，並再次突出軍援烏克蘭的分歧，畢竟已有人覺得繼續提供基輔武器過於危險。」

西方認為俄國經濟勢必因制裁受重創，但俄國「國際傳真社」（Interfax）報導，俄羅斯經濟發展部預測他們今年國內生產毛額（GDP）只會負成長2.9%、明年負成長0.8%，到2024及2025年都能轉為2.6%的正成長。

此外，俄國副總理兼貿工部長曼特羅夫（Denis Manturov）出席一場油汽論壇時指出，俄國在油田、天然氣田的技術自主可望從目前的60%，到2025年之前提升為80%。（譯者：陳亦偉）1110922