國際孤立、青年逃兵 專家：蒲亭恐打核武牌

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（中央社記者田習如台北22日電）繼上週在中亞的峰會遭友邦冷言相待，俄國總統蒲亭本週又在聯合國大會成眾矢之的。外媒分析他被孤立後可能冒進，包括核武威脅成真，而俄國內部則出現示威、搶購機票、網路熱搜如何逃避徵兵，緊張情勢升高。

蒲亭（Vladimir Putin）上一次是2015年現身聯合國大會，前一年他才揮兵占領烏克蘭的克里米亞，但國際容忍他，他在紐約的聯大演說還高調痛批西方國家自大，俄羅斯國營媒體整日播放他在聯合國的風光。

7年後的今天，蒲亭不意外地缺席聯合國大會，俄國也不意外地成為西方國家發言抨擊的對象，但較特別的是，一直試圖調停俄烏戰爭的土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）19日出席聯大期間接受美國公共電視網（PBS）專訪時譴責俄國侵略，並說俄國應歸還包括克里米亞（Cremea）在內的所有烏克蘭國土。

土耳其是未跟進歐美制裁俄國經濟的國家之一。15、16日在中亞國家烏茲別克（Uzbekistan）舉行的上海合作組織高峰會，集結一群對蒲亭相對友善的國家領袖，但氣氛已然不同。不只印度總理莫迪（Narendra Modi）當面向蒲亭說「現在不是戰爭的時候」，晚宴的一張照片也明白顯示沙發主座上的艾爾段是主角，蒲亭則蜷縮在長沙發的兩個小國總統中間。

最象徵性的一幕是吉爾吉斯（Kyrgyzstan）總統賈帕洛夫（Sadyr Japarov）在雙邊會談開始前，竟讓蒲亭拿著發言提示卡站著等了他近一分鐘。

英國「電訊報」網站（Telegraph）指出，過去蒲亭常讓國際元首枯等他好幾分鐘甚至1小時，包括甫去世的英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）2003年曾經等了蒲亭14分鐘，但是如今連全球經濟排名第147（2020年）、自前蘇聯獨立出來的吉爾吉斯，就敢給蒲亭難堪。

其他前蘇聯附庸小國，自俄烏戰爭以來，蒲亭的控制力也紛紛鬆動。例如13日亞塞拜然（Azerbaijan）與亞美尼亞（Armenia）再度爆發邊界軍事衝突，2年前類似的衝突是由俄國調停成功。

如今，參與俄國主導「集體安全條約組織」（CSTO）的亞美尼亞求援，俄國卻因深陷烏克蘭戰事而無力介入，結果是美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在聯合國大會場邊拉著兩國外長見面商談，讓美國的手伸入蒲亭後院。

蒲亭愈來愈被孤立的情勢，使西方分析家擔心他可能鋌而走險。昨天蒲亭宣布局部動員徵兵並再度揚言考慮動用核武，「紐約時報」（New York Times）以「被逼到牆角的蒲亭比以往更危險」為題分析，他正在把解放烏克蘭的戰爭調性升高為「捍衛俄羅斯母國」，藉此呼喚人民對抗全世界。

聯合國裁軍研究所資深研究員巴克利茨基（Andrey Baklitskiy）在「衛報」（Guardian）採訪中指出，俄國動用核武的原則是只有在「國家生存受到威脅」的情況下，因此必須小心蒲亭可能將俄軍占領的烏克蘭土地擴大解讀為俄國領土，增加核戰風險。

電訊報引述倫敦國王學院（King's College London）戰爭學教授傅里曼（Lawrence Freedman）觀點，認為俄國人民不見得想升高戰況，懷疑蒲亭若要啟動核武，層層命令是否真能下達到底。

蒲亭打算動員30萬兵力的消息一出，除了多處傳出示威抗議，「衛報」報導，從莫斯科直飛土耳其大城伊斯坦堡和亞美尼亞、烏茲別克等未對俄國禁航且免簽證的國家，機票賣光光。莫斯科飛到杜拜的機票也暴漲到5000英鎊（約新台幣17萬7500元）起跳。

此外，「如何打斷手臂」、「如何逃避徵兵」等詞句成為昨天俄國谷歌（Google）和本土搜尋引擎Yandex的熱搜字。「衛報」認為俄國民間行賄逃避兵役的情況將會更多。

雖然權力圈內和好戰的支持者還在，如今蒲亭的內外處境愈來愈接近眾叛親離。智庫卡內基莫斯科中心（Carnegie Moscow Center）學者柯列斯尼可夫（Andrei Kolesnikov）告訴「衛報」，蒲亭近日動作代表了一個走投無路的領導人只能「打出最後幾張牌」，而這也將是他對自己20年政權的最大威脅。（編輯：韋樞）1110922