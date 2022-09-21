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澤倫斯基：俄不致用核武 談判止戰可能性不斷降低

2022/9/21 23:30
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（中央社柏林21日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天告訴德國媒體，雖然俄羅斯總統蒲亭宣稱將使用一切手段來保護領土，他認為俄國不致動用核子武器；同時透過與蒲亭談判來終止戰事的可能性不斷降低。

法新社報導，澤倫斯基告訴德國畫報電視台（Bild TV）:「我認為，他不致動用這些武器。我認為，全世界不會容許他動用這些武器」。他指的是核武。

澤倫斯基警告，不可在蒲亭的威脅下屈服。他表示：「明天蒲亭可能會說：『除了烏克蘭，我們還要波蘭部分土地，否則我們就動用核武。』所以我們不能作出這些妥協。」

澤倫斯基說，蒲亭決定下令局部動員是因為俄軍士氣低落；「他需要數百萬部隊…他發現，派到我們這裡的許多部隊跑掉了。他希望讓烏克蘭倒在血泊中，包括他手下軍隊所流的血」。

路透社報導，澤倫斯基表示，除非蒲亭自烏克蘭撤軍，否則雙方透過談判終止戰事的可能性正不斷降低。

他並再次呼籲德國，為烏克蘭提供武器和防空系統，因為這是挽救生命所需。（譯者：張佑之/核稿：林治平）1110921

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