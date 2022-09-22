拜登聯大演說批俄「無恥」 澤倫斯基要求懲罰

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（中央社基輔22日綜合外電報導）美國總統拜登在聯合國大會演說，指責作為安理會常任理事國的俄羅斯侵犯鄰國「無恥違反聯合國憲章核心宗旨」。烏克蘭總統澤倫斯基則告訴聯大，和平方案第一個條件是「懲罰」。

●拜登聯大演說 批俄羅斯侵略「無恥」

拜登21日在聯大演說，指責俄羅斯作為聯合國安全理事會常任理事國，卻侵犯鄰國，企圖讓烏克蘭從地圖上消失，「無恥違反聯合國憲章核心宗旨」。

他重申與盟國支持烏克蘭，並向莫斯科喊話「核戰是打不贏的」，同時駁斥莫斯科聲稱西方制裁釀成糧食危機的說法，強調「糧食不安全惡化是俄羅斯開戰造成的，只有俄羅斯能結束戰爭」。

●澤倫斯基籲UN 懲俄侵略並取消安理會否決權

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）21日在預錄的聯合國大會演說中表示，俄羅斯對烏克蘭犯下侵略罪行，烏方要求「公正懲罰」，並且希望取消俄羅斯在聯合國安全理事會的否決權。

他說，烏克蘭為建立長久和平，制定一套5項要點計畫，「沒有商量餘地」，包括懲罰俄羅斯的侵略行為、恢復烏克蘭安全、領土完整和安全保證等。澤倫斯基告訴聯大：「這是我們和平方案的第一個條件。全面性的條件：懲罰。」

●蒲亭對西方發出核戰威脅 歐盟及北約齊聲譴責

烏克蘭軍隊近期猛烈反擊，在東部地區收復大片失土。俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）21日在全國演說中威脅動用核武，並下令動員後備軍人參戰。

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）指出，蒲亭威脅使用核武，置世界和平「於危險之中」。

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）也表示，蒲亭的核武言論「危險」且「不顧後果」。他強調，蒲亭的威脅不是新鮮事，他以前已做過許多次，他心裡很明白，永遠不應發動核戰，而且無法獲勝，這將對俄國帶來史無前例的後果。

●烏換回215戰俘 俄也釋放英美等國10人

烏克蘭22日宣布換回215名戰俘，人數為俄羅斯2月開戰以來最多。俄羅斯同日在沙烏地阿拉伯居中斡旋下，釋放在烏克蘭俘虜的10名外國人，包括5名英國人和2名美國人。

●俄羅斯全國反動員示威 逾1300人遭逮捕

蒲亭宣布局部動員，要徵召30萬名平民投入烏克蘭戰事，引發全國各地示威。警察監督組織OVD-Info於21日表示，蒲亭早上對全國發表談話後，俄羅斯各地38座城市的集會中至少有1332人遭拘留。

據報導，抗議人士們高喊著「不要動員」。一名年輕示威者對警方吼道：「為何你們要為蒲亭服務，這個男人已掌權20年了。」

●蒲亭宣布動員 俄飛國外機票賣光各地又現示威

蒲亭21日上午宣布局部軍事動員後，俄烏開戰數月以來俄國社會終於「有感」，飛國外的機票瞬間被訂光。

受局部動員影響者多為35歲以下且曾有初階軍銜者，當中已有人在辦公處所或住家收到書面通知，有人在街上被身分查核並被告知要體檢，也有人是接到電話。

焦急的親屬紛紛探詢出走國外或能躲過召集的方法，少數還能飛的海外地點，機票被瞬間買光。谷歌（Google）上湧現大量像是「如何離開俄國」，甚至「如何在家自斷手腳」的熱搜。

●芬蘭邊境湧車潮 波海3國：不為俄人提供庇護

蒲亭下令啟動局部動員，增兵投入烏克蘭戰事。對俄國維持邊境開放的北歐國家芬蘭邊防衛隊22日表示，昨晚從東部邊界入境芬蘭的車潮明顯增加。與俄羅斯接壤的歐洲聯盟成員國拉脫維亞、立陶宛和愛沙尼亞21日宣布，不會為任何逃離動員令的俄國人提供庇護。（譯者：何宏儒/核稿：陳政一）1110922