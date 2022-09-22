波羅的海三國：不為逃離動員令俄國人提供庇護

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波羅的海三國21日宣布，將不會為任何逃離動員令的俄國人提供庇護。（中央社製圖）

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（中央社立陶宛首都維爾紐斯21日綜合外電報導）與俄羅斯接壤的歐洲聯盟（EU）成員國拉脫維亞、立陶宛和愛沙尼亞今天宣布，他們不會為任何逃離動員令的俄國人提供庇護。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）宣布徵召30萬後備軍人後，從俄羅斯起飛的單程航班隨即價格飛漲並迅速售罄。

愛沙尼亞外交部長雷恩薩魯（Urmas Reinsalu）透過電郵告訴路透社，部分俄國公民「拒絕在國內履行公民義務，或是希望這樣做，並不構成在另一國獲得庇護的充分理由」。

拉脫維亞外長林克維奇斯（Edgars Rinkevics）也在推特上提及基於安全憂慮，拒絕提供庇護。立陶宛內政部則表示，每個庇護申請案件都將單獨審核。

這3國和波蘭自19日午夜開始將俄羅斯公民拒之門外，並稱他們不應在俄國與烏克蘭交戰期間旅行。

這項禁令對象不包括在歐盟尋求庇護的俄國異議人士，以及卡車司機、難民、歐盟國家永久居民以及探親者。（譯者：施施/核稿：陳政一）1110922