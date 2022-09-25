更多編輯台推薦新聞：
一週大事／聯大總辯論提台海、俄羅斯動員徵兵民眾出逃...
生活

一週大事／聯大總辯論提台海、俄羅斯動員徵兵民眾出逃...

書評／無人島漂流100日日記 箱庭插畫疊加推理冒險
文化

書評／無人島漂流100日日記 箱庭插畫疊加推理冒險

大谷翔平30轟200K史上第1人 奪本季第14勝
運動

大谷翔平30轟200K史上第1人 奪本季第14勝

中東因暖化變更熱 金字塔、古城等文化遺產瀕危
國際

中東因暖化變更熱 金字塔、古城等文化遺產瀕危

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
統一發票111年7-8月完整獎號看這裡
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭1/285
首頁 / 國際

俄軍事動員令嚇跑百姓現逃難車潮 官媒高層也罕見動怒

2022/9/25 13:19（9/25 13:48 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為23日湧入芬蘭的俄羅斯車輛。（路透社）
圖為23日湧入芬蘭的俄羅斯車輛。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科24日綜合外電報導）俄羅斯邊境官員承認，莫斯科當局日前頒布軍事動員令以加強對烏克蘭的戰事後，有大量車潮試圖跨越邊境前往喬治亞。另外，徵兵官員亂發送徵召文件也罕見引發親俄媒體的不滿。

與喬治亞接壤的俄國地方官員表示，「私人車輛嚴重堵塞道路…大約有2300輛」等著通過邊境檢查哨。法新社報導，當局呼籲民眾不要往喬治亞方向移動。

地方官員還說，該檢查哨車輛移動出現困難，已部署額外人力支援。

俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）21日下達俄羅斯自第二次世界大戰以來的首次軍事動員令，徵召30萬人入伍前往烏克蘭作戰。

命令一出，引發俄國境內新一波出走潮。

谷歌趨勢（Google Trends）數據顯示，動員令頒布當天的早上，關鍵字「離開俄羅斯」的搜尋次數比平常多出100倍。

而地方官員今天的說詞，是俄羅斯有關單位首度正式坦承國家發生出走潮。

● 陸地邊境等通關 排隊好幾個鐘頭

除了軍事動員令，俄羅斯今天通過的法律規定，軍人若擅離職守、「在未經批准情況下」投降、拒絕作戰或違抗命令，最高可判處10年徒刑。

擔心遭徵召卻買不到機票的俄羅斯人，紛紛急著跨越陸地邊界。

路透社報導，21日以來，人們為了跨越邊境進入蒙古、哈薩克、芬蘭或喬治亞，不惜排上好幾小時的隊伍。

● 亂送徵召文件 俄媒罕見批評

這項命令也促使俄國各地民眾上街抗議。根據獨立監督組織OVD-Info資料，21日當天全俄羅斯38個城鎮有超過1300名抗議民眾遭逮捕，今天晚間從聖彼得堡（St. Petersburg）到西伯利亞（Siberia）的逾30座城鎮有740多人遭拘留。

動員令除了引發出走、抗議潮，徵兵官員向錯誤對象發送徵召文件，更罕見引來親克里姆林宮官媒新聞從業人員的批評。

有報導指出，一些不具軍事經驗或已過徵兵年齡的男性收到徵召文件，加劇了民間憤怒情緒。

就連國營新聞頻道「今日俄羅斯」（RT）總編輯西蒙尼揚（Margarita Simonyan）今天都在她通訊軟體Telegram帳號上批評說：「當局宣布士兵徵召年齡上限是35歲，但徵兵令卻發給了40幾歲的人。」

她說，這麼做是「在激怒民眾，好像是故意、出於惡意的一樣。好像他們是基輔當局派來的一樣」。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1110925

蒲亭
傳俄國會下議院29日研擬法案 欲納入烏東占領區 澤倫斯基勸降俄軍 稱蒲亭故意「讓人民去送死」
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
被俄軍俘虜整個人變形 獲釋烏軍前後照片差異大