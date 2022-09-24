俄軍在烏克蘭面臨嚴重後勤問題 副國防部長遭撤換

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（中央社莫斯科24日綜合外電報導）在俄羅斯剛頒布部分軍事動員令之際，俄國國防部24日宣布，已免除國防部副部長布加柯夫的職務。他是俄軍掌管後勤的最高層級將領，烏軍最近取得進展，暴露出俄軍面臨嚴重後勤問題。

法新社報導，俄羅斯國防部24日在社群平台Telegram發布消息說，「陸軍上將布加柯夫（Dmitry Bulgakov）已被免除國防部副部長一職」，一級上將米茲殷塞夫（Mikhail Mizintsev）將接替他的職位。

俄軍今年5月占領了烏克蘭南部港口城市馬立波（Mariupol），60歲的米茲殷塞夫因為他在圍攻馬立波扮演的角色，遭到英國制裁。

法新社指出，俄軍在馬立波的軍事行動，以及烏克蘭軍隊最近取得軍事進展，暴露出俄軍的嚴重後勤問題。

部分分析師甚至認為，後勤是俄軍脆弱的一環，從發動攻擊後就遭遇重重困難。

俄羅斯21日頒布局部動員令後，俄軍將面臨其他後勤挑戰。

俄羅斯各地有數十萬名後備軍人報到，在發派上戰場之前，將必須進行徵召、裝備和訓練。（譯者：張欣瑜/核稿：陳正健）1110924