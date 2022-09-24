烏克蘭稱伊久姆挖出447具遺體 30具似曾受酷刑

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烏克蘭東部哈爾科夫地區官員23日表示，烏國從俄羅斯軍隊手中奪回小鎮伊久姆後，在附近亂葬崗挖掘出447具遺體。（圖取自twitter.com/DefenceU）

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（中央社基輔23日綜合外電報導）烏克蘭東部哈爾科夫（Kharkiv）地區官員今天表示，烏國從俄羅斯軍隊手中奪回小鎮伊久姆（Izyum）後，發現附近有一座大型亂葬崗，挖掘出447具遺體。

法新社報導，哈爾科夫地方檢察官們在社群媒體上說：「在伊久姆的大型亂葬崗，所有遺體的挖掘工作都已完成。」

他們在臉書（Facebook）發布聲明說，「我們在9月16日到23日之間，從那裡挖出447具遺體」，其中有425名平民，包括5名兒童，另有22名烏克蘭軍人。

他們表示，將採取一切必要措施，「以確定死亡當下的情況，並嚴懲俄羅斯軍方」。

今天稍早，哈爾科夫州長西涅古波夫（Oleg Synegubov）通報，有436具遺體被挖掘出來。

他在社群媒體發布的聲明中說：「大多數人身上都有暴力致死的痕跡，30人有遭受酷刑的跡象。有些遺體脖子上繞著繩索、雙手被綁、四肢骨折，還有槍傷。」

烏克蘭本月奪回伊久姆和烏東其他城鎮，截斷了俄方補給線，並發現數百座墳墓，其中一些埋有不只一具遺體，因此對俄羅斯暴行提出更多控訴。

西涅古波夫補充說：「有幾名男子的生殖器被切除。這些事證說明了入侵者對伊久姆居民的可怕折磨。」

俄國克里姆林宮（Kremlin）否認俄軍應為烏東大批人民遭殺害一事負責，並指責烏克蘭捏造了在收復失土上發現亂葬崗的故事。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1110924