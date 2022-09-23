俄羅斯爆逃難潮湧邊境 各國不同調歐盟尋求共同立場

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俄羅斯總統蒲亭下令局部動員再徵召30萬人投入烏克蘭戰事，引發全國多地示威。防暴警察21日在莫斯科市中心購物街拘捕至少50名示威者。（法新社）

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（中央社布魯塞爾22日綜合外電報導）俄羅斯因與烏克蘭戰爭並下令局部動員而引發俄羅斯民眾大舉逃出國，歐洲聯盟執行委員會今天表示，歐盟會員國對於俄國人尋求入境一事將須建立共同立場。

然而歐盟執行委員會（European Commission）表示，會員國須逐案評估俄國人的入境申請，同時考量到基本權利和庇護程序立法。

路透社報導，執委會發言人史丹諾（Peter Stano）指出，在俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）昨天宣布局部動員後，報導說許多俄國人試圖逃出國，並說自俄羅斯2月入侵烏克蘭以來，已有50萬人離開俄國。

他在記者會上說：「俄羅斯境內一些城市出現抗議活動。這代表俄國人用行動表達意見。」

●俄人若欲逃離徵召 捷克不發簽證

捷克共和國今天表示，不會對逃離祖國以避開動員令的俄國人核發人道主義簽證，採取的立場與其他一些歐盟會員國不同。

蒲亭昨天決定徵召30萬人投入烏克蘭戰事後，俄國民眾爭先恐後地想辦法逃出國。

捷克外交部長利帕夫斯基（Jan Lipavsky）在法新社取得的聲明中說：「我知道俄國人正逃離蒲亭令人日益絕望的決定。但那些因不想履行祖國規定的職責而逃出國的人，不符合獲得人道主義簽證的標準。」

捷克目前是歐盟輪值主席國，在俄羅斯入侵烏克蘭後曾停止對俄國人核發簽證，但後來將人道主義案件列為例外。

●與捷克不同調 德國願讓部分俄人入境

德國今天表示，願意讓部分逃離徵召令的俄國人入境。

根據「法蘭克福廣訊報」（Frankfurter Allgemeine Zeitung）訪問節錄，德國內政部長費瑟（Nancy Faeser）說：「受嚴重打壓威脅的逃亡者通常可在德國獲得國際保護。」

她說：「任何勇敢反對蒲亭政權並因此陷入極大危險的人，都能以政治迫害為由申請庇護。」

不過她也提到，政治庇護不是自動授予，申請人首先要接受安全檢查。

●芬蘭考慮禁止俄人入境

蒲亭下令局部動員後，芬蘭東部邊界湧現跨境的車潮。芬蘭今天表示，已在考慮禁止大多數俄國人入境。

在俄羅斯入侵烏克蘭引發西方國家陸續對俄關閉邊界和領空後，芬蘭陸地邊境口岸仍是俄國人進入歐洲的極少數入境點之一。

芬蘭總理馬林（Sanna Marin）今天說，政府已在評估俄國人借道芬蘭所構成的風險，並考慮各種大幅減少俄國人過境的方法。

馬林告訴媒體：「政府的意願非常明確，我方認為必須停止讓俄羅斯人（到芬蘭）觀光以及過境芬蘭。在昨天的消息傳出後，我認為情況需要重新評估。」她是指蒲亭的局部動員。

●波羅的海三國不為逃離動員令俄人提供庇護

愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛以及波蘭自本月19日起，正式禁止所有持短期申根簽證的俄羅斯公民入境。

這項禁令對象不包括在歐盟尋求庇護的俄國異議人士，以及卡車司機、難民、歐盟國家永久居民以及探親者。

波羅的海三國愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛昨天宣布，不會為任何逃離動員令的俄國人提供庇護。

愛沙尼亞外長雷恩薩魯（Urmas Reinsalu）透過電郵告訴路透社，部分俄國公民「拒絕在國內履行公民義務，或是希望這樣做，並不構成在另一國獲得庇護的充分理由」。

拉脫維亞外長林克維奇斯（Edgars Rinkevics）也在推特上提及基於安全憂慮，拒絕提供庇護。立陶宛內政部則表示，每個庇護申請案件都將單獨審核。（譯者：盧映孜/核稿：徐睿承）1110923