俄羅斯爆反動員示威 傳有抗議者被捕後遭令入伍

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

俄羅斯總統蒲亭下令局部動員再徵召30萬人投入烏克蘭戰事，引發全國多地示威。圖為防暴警察21日在莫斯科拘捕示威者。（美聯社）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦/格但斯克22日綜合外電報導）俄羅斯獨立人權組織OVD-Info今天表示，因抗議俄國總統蒲亭軍事動員而被拘留的民眾中，已有部分收到入伍令。俄國法律規定，無故逃避徵兵恐面臨數年刑期及鉅額罰款。

路透社報導，蒲亭（Vladimir Putin）昨天宣布在俄國實施第二次世界大戰以來首次大規模動員，隨後離開俄國的航班售罄，全國各地城市出現抗議活動，但迅速遭警方驅散。

OVD-Info表示，至少有1310名抗議者遭拘留，有些人已收到入伍令；此外，莫斯科有抗議人士因拒絕接受入伍命令，被告知將面臨10年刑期。

根據俄國法律，警察有權阻止被認為想逃避動員令的人。另外也規定，未依法取得豁免的逃兵者，可能被處以數年刑期及鉅額罰款。

OVD-Info在聲明中表示：「從15個警察部門收到的消息顯示，被拘留的男性收到徵召令，要到軍事登記和入伍辦公室。」

對於報導稱部分抗議群眾收到入伍令一事，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）並未否認，僅說「這不違法」。

記者尚無法取得警方及徵兵辦公室方面的評論。

有消息傳出，就連記者也受波及。俄羅斯獨立新聞台「雨」（Dozhd）報導，獨立媒體SOTA的記者克魯格（Artem Kriger）在莫斯科採訪反動員抗議活動時被捕，隨後也收到了入伍令。

蒲亭下令軍事動員後，今天開始有俄國男子湧向邊境，與俄國接壤的芬蘭和喬治亞邊境口岸交通量激增，從莫斯科離境的機票價格也飆升。（譯者：張茗喧/核稿：曾依璇）1110923