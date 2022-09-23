俄徵兵動員引發逃亡潮 烏克蘭親俄地區展開入俄公投

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（中央社基輔23日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭下達徵兵動員令，引發俄國民眾大舉逃亡。與此同時，俄國掌控下的烏克蘭4個州已經展開公投，決定是否加入俄羅斯聯邦，期間傳出武裝組織逼迫民眾投票。

●烏親俄地區展開入俄公投 傳武裝組織逼民眾投票

在俄羅斯掌控下的烏克蘭4個州開始公民投票，決定是否加入俄羅斯聯邦，俄國希望藉此作為併吞這些領土的依據。一名烏克蘭官員說，有武裝組織被派去搜索民宅，逼人投票。

烏克蘭盧甘斯克州（Luhansk）、頓內茨克州（Donetsk）、赫松州（Kherson）和札波羅熱州（Zaporizhzhia）於23日至27日舉辦入俄公投，4州面積合計約占烏克蘭領土的15%。

西方國家普遍譴責這些公投不具正當性，只是為了違法併吞預作準備。

烏克蘭的盧甘斯克州州長蓋戴（Serhiy Gaidai）表示，在俄方占領的畢羅沃茨克鎮（Bilovodsk），有一家企業的老闆告訴員工，公投是強制投票，拒絕投票的人會被開除，名字也會被通報到安全機關。

（中央社製圖）

●烏克蘭4州辦入俄公投 各方同聲譴責且不予承認

由俄羅斯和親俄勢力控制的烏克蘭4個州23日針對加入俄羅斯展開公投。西方國家普遍譴責此事，稱這項公投違法，是俄國欲非法併吞烏國領土的前奏。

北大西洋公約組織（NATO）譴責公投是所謂「俄國公然侵占烏國領土的企圖」，呼籲所有成員國拒絕接受。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）在安全理事會有關烏克蘭的會議上表示，恫嚇以核武解決衝突是「讓人完全無法接受的」，並嚴正警告，在俄羅斯占領的烏克蘭領土舉辦所謂「公投」，就是一種併吞行為。

●瑞士譴責俄在烏進行假公投 擬跟進歐盟制裁

瑞士政府表示，俄羅斯占領的烏克蘭部分領土正進行「假公投」，這些公投違反國際法，瑞士考慮跟進歐盟對俄國祭出新制裁。

路透社報導，瑞士政府指出，瑞士外交部已針對此事召見俄國大使，將考慮加入歐洲聯盟的行列對俄國祭出新制裁。

●俄爆逃難潮湧邊境 各國不同調歐盟尋求共同立場

俄羅斯因與烏克蘭戰爭並下令局部動員而引發俄羅斯民眾大舉逃出國，歐洲聯盟執行委員會（European Commission）表示，歐盟會員國對於俄國人尋求入境一事須建立共同立場。

捷克表示，不會對逃離祖國以避開動員令的俄國人核發人道主義簽證，採取的立場與其他一些歐盟會員國不同。

德國則表示，願意讓部分逃離徵召令的俄國人入境。德國內政部長費瑟（Nancy Faeser）說：「受嚴重打壓威脅的逃亡者通常可在德國獲得國際保護。」

蒲亭下令局部動員後，芬蘭東部邊界湧現跨境車潮。芬蘭表示，已在考慮禁止大多數俄國人入境。

●安理會討論侵烏 俄外長反控烏克蘭犯暴行

世界各國領導人在聯合國呼籲俄羅斯對侵犯烏克蘭人權的行為負責，俄國外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）則為俄國辯護，並指控烏克蘭犯下暴行。

聯合國安理會針對在烏克蘭發生的暴行召開會議，拉夫羅夫在會議上指控烏克蘭對俄國安全構成威脅，並「公然踐踏」俄羅斯人和烏克蘭俄語族群的權利。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）承諾，美國將繼續支持烏克蘭自衛。他告訴安理會：「我們聚集在此維護的國際秩序正在我們眼前被撕碎，我們不能讓俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）逃避責任。」

●為老友護航 義前總理：蒲亭進攻烏克蘭逼不得已

義大利前總理貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi）表示，蒲亭是被「逼」進攻烏克蘭，蒲亭原先希望讓「像樣人士」掌管烏克蘭。

路透社報導，貝魯斯柯尼是蒲亭的長年老友，他的言論可能引發西方盟國關注，其義大利前進黨（Forza Italia）隸屬的右翼聯盟，被看好在25日國會大選勝出。

貝魯斯柯尼告訴義大利國營電視台RAI：「蒲亭是被俄羅斯人民、他的政黨及部長們所逼，才會提出（對烏克蘭的）特別行動。」

他還說，俄國原先計劃於「一週內」征服烏克蘭，並以「像樣人士的政府」取代烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），然後在「一週內」撤出。（譯者：陳正健）1110923