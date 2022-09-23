聯合國安理會討論侵烏 俄外長反控烏克蘭犯暴行

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（中央社紐約聯合國總部22日綜合外電報導）世界各國領導人今天在聯合國呼籲俄羅斯對侵犯烏克蘭人權的行為負責，俄國外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）則為俄烏衝突辯護，並指控烏克蘭犯下暴行。

路透社報導，聯合國安全理事會（UN Security Council）針對在烏克蘭發生的暴行召開會議，拉夫羅夫在會議上指控烏克蘭對俄國安全構成威脅，並「公然踐踏」俄羅斯人和烏克蘭俄語族群的權利。

拉夫羅夫說：「我可以保證，我們永遠不會接受這一點。我今天所說的一切，純粹證實進行特別軍事行動的決定是不可避免的。」他在會議廳發言完畢後隨即離場。

他說，向烏克蘭提供武器和軍事訓練的國家是這場衝突的當事方，並補充說「西方集體故意煽動這場衝突，仍未受到懲罰」。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）承諾，美國將繼續支持烏克蘭自衛。他告訴安理會：「我們聚集在此維護的國際秩序正在我們眼前被撕碎，我們不能讓俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）逃避責任。」

國際刑事法院（ICC）檢察官卡林汗（Karim Khan）告訴安理會，有「合理的理由」相信烏克蘭發生了法院管轄範圍內的罪行。總部設在荷蘭海牙的國際刑事法院管轄的犯罪包含戰爭罪、危害人類罪、種族滅絕和侵略罪。（譯者：陳昱婷/核稿：曾依璇）1110923