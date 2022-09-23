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俄媒：蒲亭動員令有機密條款 徵兵可達100萬人

2022/9/23 21:55
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（中央社拉脫維亞首都里加23日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭為升級對烏克蘭的軍事行動，21日頒布局部動員令，估計再徵召30萬人參戰。但俄國獨立媒體披露，動員令有項機密條款可允許召集多達100萬後備軍人。

法新社報導，蒲亭（Vladimir Putin）頒布動員令當天，俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）接受國家電視台訪問時表示，部分動員令將額外徵召約30萬後備軍人入伍，但全國數百萬後備軍人多數不會被徵召。

不過，俄羅斯獨立報媒「新報」歐洲版（Novaya Gazeta Europe）22日引述俄國總統府消息人士報導，動員令當中有項機密條款，內容其實是允許俄國國防部徵召100萬後備軍人。

報導還提到，動員令第7項被隱去，並註明「供官方使用」。

美國「財經內幕」（Business Insider）網站指出，由於蒲亭打壓資訊和新聞自由，新報已在俄羅斯被禁，但它持續從鄰國拉脫維亞首都里加（Riga）發行。

克里姆林宮否認新報的報導，重申徵召後備軍人數量是30萬。官媒俄羅斯新聞社（RIA）指出，克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）稱報導是「謊言」，但他同樣拒絕透露動員令第7項的內文。

自從烏克蘭戰爭2月底開打以來，俄國軍隊蒙受重大損失。美國國防部8月表示，美方估計俄軍兵損累計多達8萬人。

部分專家認為，蒲亭頒布的局部動員令規定夠模糊，好讓俄軍能徵召幾乎或完全沒有受過軍事訓練的人。一些俄羅斯人目前仍強調他們缺乏軍事訓練。（譯者：張正芊/核稿：陳彥鈞）1110923

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