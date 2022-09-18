俄祭高薪並出動募兵車 吸引志願役投入對烏作戰

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（中央社俄羅斯羅斯托夫18日綜合外電報導）俄羅斯軍隊正在為烏克蘭的「特別軍事行動」募集簽約入伍者，運用行動募兵卡車來吸引志願役，還提供每月將近3000美元薪俸的誘因。

路透社報導，俄國南部城市羅斯托夫（Rostov）市中心一座公園，昨天就停著這樣一輛特種單位的卡車。卡車側邊移除後，露出一個行動辦公室。

身穿迷彩服、戴著黑色面罩的軍人，向有興趣的路人展示他們的槍枝，一邊分送彩色手冊，手冊標題為「簽約服役─真男人的選擇」。

俄羅斯與烏克蘭都未公開軍方損失數字，西方情報單位則預估，雙方都損失了數萬人。

莫斯科3月25日曾公布有1351名俄軍喪命、3825人受傷，之後就未正式公布陣亡人數。克里姆林宮上週表示，並未討論以全國動員來增強部隊。

但這項募兵活動顯示莫斯科需要更多兵力。負責羅斯托夫募兵卡車的軍官亞達雪夫少校（Sergei Ardashev）說，凡18至60歲、至少受過中學教育的俄羅斯人與外國人，都有資格申請。

他說，「愛國公民選擇簽約3至6個月來參加特別軍事行動」，並承諾會提供訓練給每個人。

最低月薪為16萬盧布（約新台幣8.27萬元），幾乎是全國平均值的3倍。

音樂家雅庫寧（Viktor Yakunin）可能加入志願役的行列，他說自己一直以來受到入伍的想法吸引，正在蒐集必要文件。

他說：「我很願意在空降部隊服役。我爸媽從小要我愛祖國，保護俄羅斯人的世界，我相信力量與我們同在。」

雅庫寧與亞達雪夫坐在卡車內。亞達雪夫告訴他，下一步是精神檢查，通過後還會測驗他的速度、力氣、耐力，若一切順利，雅庫寧將「抵達軍事單位，註冊加入一個特別部門，從那刻起你就開始服役了」。

現場除了年輕人，還有人攜家帶眷來看一場展示俄烏衝突中官方英雄照片的臨時展覽，一旁大大的標語上寫著「勝利的傳統」。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110918