美國防大學報告揭露 中共將領與俄軍有共同弱點

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美國國防大學最新報告顯示，中國人民解放軍將領和目前正在烏克蘭作戰的俄羅斯將領有一項共同潛在弱點，可能會成為共軍發動類似戰爭的阻礙。圖為2018年中俄聯合軍演（中新社）

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（中央社首爾16日綜合外電報導）美國國防大學最新報告顯示，中國人民解放軍將領和目前正在烏克蘭作戰的俄羅斯將領有一項共同潛在弱點，可能會成為共軍發動類似戰爭的阻礙。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，這份73頁報告指出，解放軍的致命弱點可能在於缺乏交叉訓練（cross-training）。

美國國防大學（US National Defense University）報告分析截至2021年的過去6年期間300多名解放軍高階軍官背景資料，橫跨陸軍、海軍、空軍、火箭軍和戰略支援部隊等五大軍種。研究發現，幾乎每名將領都是固守軍旅生涯起步的軍種，難以在其他軍種取得實務經驗。

報告指出，換言之，解放軍的陸軍就只是陸軍、海軍就只是海軍、空軍就只是空軍，幾乎不曾跨軍種。這與美軍形成強烈對比，美軍自1986年就把交叉訓練列為法定要求。

報告指出，「這種僵化的作法…可能削減中國在未來衝突中的作戰效能」，尤其在需要高度聯合作戰行動時，問題會更加明顯。

報告認為，解放軍可能會陷入泥淖，與俄軍目前在烏克蘭的情況類似，「軍隊的整體凝聚力很低」。

自從俄羅斯7個月前對鄰國烏克蘭發動攻擊以來，俄軍組織架構上的缺點，對於外部觀察家而言一目了然。

分析師指出，在最近烏克蘭展開的反攻當中，莫斯科的地面部隊缺乏空中掩護而遭到痛擊；而在先前的戰事中，俄羅斯的後勤補給則是一大問題。俄軍的卡車輪胎不適應地形，且因為缺乏保養而不斷拋錨。

報告作者、美國國防大學國家戰略研究所中國軍事事務研究中心高級研究員吳志遠（Joel Wuthnow）表示，由於缺乏交叉訓練，解放軍將領可能會遭遇類似問題，「例如，作戰指揮官鮮少有任職後勤部隊的跨領域經驗，反之亦然」。

他表示，「作戰指揮官從來不需要對後勤或維修有高度了解，或許就無法以最佳方式運用這些部隊，這與俄軍在2022年的另一項失敗經驗類似。」

報告發現，比較2021年美軍和解放軍的四星指揮官經歷，例如美國參謀長聯席會議主席、美軍印太司令部司令，對比中共中央軍事委員會委員，或解放軍戰區司令員。

結果發現，美軍的40名四星將領全數都有跨軍種歷練。相較下，解放軍的31名將領中，僅77%有跨領域經驗。

報告還發現另一項重要差異，在美國，幾乎所有四星指揮官都有實戰經驗，中國的指揮官則幾乎有半數是「專業政委」。

此外，58%美軍軍官具有海外服役的經驗，中國軍官在這方面的經驗值則是零。

不過，前美軍太平洋司令部聯合情報中心作戰主任舒斯特（Carl Schuster）告誡，不要用這份報告來預測解放軍在類似烏克蘭戰爭的衝突表現，因為相比俄羅斯軍隊，解放軍還有許多其他優勢。

他指出，解放軍的新兵培訓較為完備，也不須仰賴徵兵，而俄軍的兵源中「則有80%至85%是7個月的義務役」。而且，中國有專業的士官團，這也與俄軍不同。

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舒斯特推估，解放軍聯合作戰的能力大約落後美軍約4至5年，但共軍最近的演習顯示，他們「正在迎頭趕上」。共軍8月在美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣後舉行的軍演，就是實例。

舒斯特表示，「報告暗示解放軍可能無法執行有效的聯合作戰行動，這一點是錯誤的」。（譯者：戴雅真/核稿：嚴思祺）1110916