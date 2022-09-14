美國防官員：中應汲取俄教訓 未見習近平有侵台跡象

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美國國防部負責政策事務次長卡爾日前表示，期望中國能從俄羅斯入侵烏克蘭汲取教訓，「我沒有看到任何跡象顯示習近平（圖）已經做出這樣的決定」。（中央社檔案照片）

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（中央社記者江今葉華盛頓13日專電）美國國防部負責政策事務次長卡爾日前表示，期望中國能從俄羅斯入侵烏克蘭汲取教訓，因為入侵民主鄰邦會為中國帶來巨大政治與經濟代價。他並表示，未看到有跡象顯示中國國家主席習近平做出入侵台灣的決定。

卡爾（Colin Kahl）7日出席國防新聞會議（Defense News Conference 2022）與主持人對話時，首先觸及的議題即是台海局勢。

卡爾指出，不認為中國會想置身於今日俄羅斯所處的位置，亦即入侵一個民主鄰邦，這會引起全球高度關切，且可能為中國帶來巨大政治與經濟成本的情勢，冒著更廣泛的軍事緊張風險。

他期望中國能從俄羅斯軍事入侵烏克蘭的經驗中汲取教訓，也不認為中國已經設定時程，「我沒有看到任何跡象顯示他（指習近平）已經做出這樣（入侵台灣）的決定」。

卡爾並重申，美方一中政策維持不變，反對台海任何一方片面改變，兩岸任何一方使用武力都是對國際穩定的嚴重威脅，對美國利益的威脅。美方會持續依循台灣關係法、美中三公報與六項保證，確保台灣自我防衛權與能力。

卡爾直言，中國正試圖改變現狀，並以美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台為藉口製造事端，進行實彈演習、發射飛彈飛越台灣、大幅增加跨越海峽中線的行動。他認為中國此舉在製造新常態，以脅迫台灣，更不遵循台灣海峽國際準則與法律，並試圖不僅向台灣、向美國也向周邊其他國家發出訊號，「坦白說，我認為這行不通，在許多方面還會適得其反」。

他表示，美方將繼續在國際法允許的任何地方展開運行、飛行與航行行動。美方政策一致，支持自由開放印太區域，反對任何片面改變台海現狀的作為，也將繼續堅定地與盟友、夥伴同在。

不過，卡爾也憂心，真正的問題在於隨著中國在台灣議題日益強硬，中國是否會採取下一步行動，試圖冒著風險強制改變現狀？與美國或美方盟友夥伴發生意外？過去一、兩年裡，中國在空域與海域不安全與不專業的交手趨勢日益增多。

他表示，因此應對解放軍是否更具自信、增加意外風險保持警戒，但美方不會因此改變作業程序，不會進行加劇緊張局勢的行動，但會以行動表明持續支持印太地區基於規則的國際秩序，以及對盟友與合作夥伴的支持不會因為北京決定製造這場危機而退縮。（編輯：林憬屏）1110914