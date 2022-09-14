軍事專家：中國發動機技術落後至少20年 堪稱共機心臟病

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（中央社台北14日電）美國之音（VOA）13日報導，自8月初以來中國接連對台軍演，專家說，解放軍升高對台武嚇，首當其衝就是戰機發動機的過度耗損，因中國國造發動機的技術落後他國至少20年，堪稱共機心臟病。

報導說，台灣國防安全研究院戰略與資源研究所所長蘇紫雲指出，中共軍機常態性擾台，已造成中國後勤補保的額外負擔，因共機發動機的壽命太短，這就是中國航空產業的「心臟病」。

專精軍用航空發動機的中國工程院院士甘曉華，2017年出席一場工程研討會曾坦承，中國在發動機的設計製造，仍落後國外最先進水準至少一個世代，也就是至少20到25年的時間。

中國軍事專家宋忠平也曾於微博撰文指出，中國航空發動機的壽命短是致命傷，只有美軍航空發動機壽命的8分之1。

他說，像是惠普公司（HP）為美軍研製的F119發動機壽命可達1萬2000小時，而中國渦扇-10發動機的壽命僅1500小時，關鍵在於高溫材料的耐受性不佳。

蘇紫雲表示，中國於1980年代開始自製發動機，起步比俄羅斯晚，相較於俄系的AL-31發動機，中國國產的渦扇-10就算以1.5倍的改良係數計算，壽命也只有1500小時，遠不及台灣空軍F-16機隊等所使用，壽命逾8000小時的美系發動機。

他說，無論是（中國）俄系的戰機蘇-27或蘇-30，或是（中國）國造的殲-16、殲-10都是一樣，若以配備AL-31發動機的俄系戰機而論，依國際間資料壽命大概1000個小時，若中共自製的太行發動機也就是渦扇-10系列，可能好一點，不過也1500小時。

蘇紫雲指出，中國雖已著手改善各類飛機的心臟病，但中國的C919客機仍須向美國購買發動機，且企圖購併烏克蘭的馬達西奇公司（Motor Sich）以取得發動機技術，凸顯中國航空業的心臟病仍未根治。

他說，中共先進戰機約1200架，但發動機的先天壽命與數量有限，況且共軍戰略方向不只面對台海，另包括東海、南和印度等戰區，還得不時侵擾日本的防空識別區，並對付美軍軍機在這些區域的近距離偵察，加上解放軍機頻頻擾台，勢必造成後勤維修的沉重負擔。

蘇紫雲指出，依公開資料，解放軍每年侵擾日本防空識別區約800架次、台灣約900架次，加上攔截美軍偵察的近千架次，顯然空軍的負擔已經頗為沈重，共軍飛行員的訓練時數、空勤體能和心理狀態自然也會受到影響。

他說，今年3月中共運八反潛機在海南島失事，全體機組員皆殉職，可能就是過勞所致，中共近期改以無人機擾台，可能也是降低正規軍機的負擔。

蘇紫雲指出，中國的年度國防預算將近人民幣1兆5000億元（約新台幣6兆7475億元），因此經得起對台軍事操演的耗費，但後勤補保引發的無形成本卻不容小覷，也就是說因戰機發動機壽命短、產量仍有限，過度的軍演將衝擊共軍機隊的戰備妥善率。

華府智庫「國防重點」（Defense Priorities）亞洲接觸項目主任金萊爾（Lyle Goldstein）表示，中國常態化軍演及擾台，確實會造成機隊發動機與飛行員體能的過度耗損，但就軍事訓練而論，各軍種輪番上陣對台持續練兵，如此對解放軍利大於弊。

他說，共軍的飛機和飛行員規模都比較大，他們可以輪番上陣，所以像中國這樣龐大的軍隊，經常執行高強度的演習，實際上是非常有益的。

金萊爾表示，中國的軍演固然所費不貲，但也迫使台灣付出更高比例的應對成本，因兩岸飛行員數量的差異，台灣每次升空攔截中共軍機，對每位空軍飛行員的疲累轟炸程度，應高於解放軍飛行員。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1110914