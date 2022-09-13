學者：中共對台政策 陷入不能更軟不能更硬窘境

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（中央社台北13日電）台灣國防安全研究院國家安全研究所助理研究員王彥麟分析，中國對台政策雖欲訴求「軟的更軟、硬的更硬」；實際上卻已陷入「不能更軟、不能更硬」的困境。

王彥麟在最新一期的「國防安全雙週報」發表分析文章「簡評『二十大』前中國對台政策瓶頸」指出，過去數十年，中國對台政策基於不實際以武力犯台的前提下，於強硬及懷柔兩者間來回擺盪，時而兩者兼施。

他說，中共20大召開在即，屆時中國勢將全面檢視對台政策的成效，也就是「文攻武嚇」是否發揮嚇阻效果、「惠台措施」能否收服人心。

王彥麟指出，中共19大落幕後，各界總結中國對台政策可能呈現兩極化發展趨勢，也就是「軟的更軟、硬的更硬」；不過檢視中國近期對台工作成效，卻發現陷入兩難窘境。

他說，強硬手段方面，無論是立陶宛發展對台關係、美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台等，中國均以強硬、威嚇手段因應，但國際社會仍持續與台灣發展關係，以致中國進退維谷。

王彥麟表示，中國柔性手段的操作似乎也面臨瓶頸，例如「國台辦」因負責釋放「惠台措施」，已被中國網友戲稱為「跪台辦」，以致中共領導人習近平親信汪毅夫接任中國全國台灣研究會會長後旋即表示，「絕對不能容忍全面妄議中央對台大政方針、全盤否定對台工作成績」。

他說，由此可知，中國在對台事務仍需面對諸多內部壓力，加上中國今年以來經濟成長趨緩，中共執政成效勢必將遭受檢視，因此類似質疑惠台政策的論調，按理將更加強烈。

即因如此，王彥麟指出，中國對台政策雖欲訴求「軟的更軟、硬的更硬」，就實際情況而言，卻陷入「不能更軟、不能更硬」的處境，因此台灣應高度戒備中國鋌而走險，跳脫既有對台工作框架，訴諸武力解決。

他分析，裴洛西訪台前後，中共升高恫嚇態勢，但諸多跡象顯示，中國已逐步收斂「文攻武嚇」戰線，像是中國軍演區域漸由當面地區轉向南、北方及中國近海，可推斷中國有意降溫近期高度緊張的兩岸關係。

王彥麟表示，中國選擇以外交降級或「常態性軍演」等硬的一手對台，各國政要反而「常態性訪台」，可見中國刻意升高局勢卻未達預期效果，強硬手段的嚇阻效果大幅下降。

他說，如此可能造成未來中國對台喪失部分可行選項，並陷於守勢，也就是說，中國對於涉台事務過度反應，以致後續政策喪失彈性。

分析中國日後對台政策的可能走向，王彥麟指出，由於中國在外交、涉台及軍演威嚇等舉措處置失當，以致因應他國與台互動陷入兩難，因此鞏固「一中原則」已成中國外交工作重點。

他說，國際社會近期高度關注台海情勢，藉各種方式與台灣發展關係，「一個中國」不再是中國與國際社會互動的基礎認知，反成為中國在拓展外交亟欲鞏固的最後防線，故僅能退而求其次，以營造對台政策仍未潰敗的表象。（編輯：曹宇帆/李雅雯）1110913