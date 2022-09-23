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烏外長：王毅指中國尊重烏克蘭領土完整反對動武

2022/9/23 17:38（9/23 20:18 更新）
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烏克蘭外交部長庫列巴（左）23日指出，中國外交部長王毅（右）向他表示中國尊重烏克蘭的主權和領土完整。（圖取自twitter.com/DmytroKuleba）
烏克蘭外交部長庫列巴（左）23日指出，中國外交部長王毅（右）向他表示中國尊重烏克蘭的主權和領土完整。（圖取自twitter.com/DmytroKuleba）
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（中央社記者邱國強北京23日電）烏克蘭外交部長庫列巴今天透過推特表示，他會見了中國國務委員兼外交部長王毅，並指王毅表示，中國尊重烏克蘭的主權和領土完整，並反對使用武力作為解決分歧的方式。

庫列巴（Dmytro Kuleba）是在台北時間下午4時1分，在自己的推特（Twitter）帳號公布這一消息，並附上他與王毅佩戴口罩握手的側身照，背後並有烏克蘭及中國國旗。

庫列巴及王毅目前都在紐約，出席聯合國安理會召開的烏克蘭問題外長會議。雖然庫列巴未說明與王毅會見的地點，但研判兩人應是在場邊舉行會見。

截至目前，中國媒體並未報導庫列巴與王毅單獨會見的任何消息，僅有新華社提到，王毅22日在這場外長會議上提出「四點主張」，並強調當務之急是當事方儘快恢復對話。

另外，中國外交部發言人汪文斌今天在例行記者會上，針對烏克蘭「目前不受政府控制的地區」計劃組織「全民公投」表示，中方始終主張各國主權、領土完整都應該得到尊重，「聯合國憲章」的宗旨和原則都應該得到遵守，但各國「合理安全關切都應該得到重視」。

汪文斌說，中方在烏克蘭問題上的立場是一貫、明確的。一切有利於和平解決危機的努力都應該得到支持。中方呼籲相關各方透過對話協商妥善解決分歧，願同國際社會一道，繼續為推動局勢緩和發揮建設性作用。（編輯：陳沛冰）1110923

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