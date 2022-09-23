王毅：中方對烏克蘭問題從不袖手旁觀

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱國強北京23日電）新華社報導，中國國務委員兼外長王毅22日會見烏克蘭外長庫列巴時說，中方對烏克蘭問題「從不袖手旁觀」，「四個應該」是最權威闡述；庫列巴則說，期待中方「發揮重要作用」。

在新華社報導前，庫列巴（Dmytro Kuleba）台北時間下午4時1分在推特（Twitter）帳號透露這場會見。他轉述，王毅表示，中國尊重烏克蘭的主權和領土完整，並反對使用武力作為解決分歧的方式。

報導指出，王毅是在美東時間22日出席聯合國大會期間「應約」會見庫列巴。他說，中國國家主席習近平指出，各國主權、領土完整都應該得到尊重，聯合國憲章宗旨和原則應該得到遵守，各方合理安全關切應該得到重視，一切致力於和平解決危機的努力應該予以支持。

王毅說，上述「四個應該」是中方對烏克蘭問題的「最權威闡述」，也是中方看待處理這一問題的根本遵循。作為負責任大國和安理會常任理事國，中方一直致力於勸和促談，「從不袖手旁觀，也不火上澆油，更不會趁機牟利」。中方始終站在和平一邊，將繼續發揮建設性作用。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他表示，感謝烏克蘭政府和人民為境內中國人員特別是留學生撤離提供的幫助和關照，彰顯了兩國人民之間的友好感情。今年是中烏建交30週年，中方願以此為契機，規劃兩國關係下一步發展，弘揚傳統友誼，更好惠及雙方人民。

根據報導，庫列巴表示，烏克蘭重視中國的「國際地位和重要影響」，期待中方為緩解當前危機「發揮重要作用」。烏克蘭願開展符合國家利益的對話談判。而烏方一貫奉行「一個中國」政策，「支持中方維護主權和領土完整」，期待與中方加強在各領域交流合作。（編輯：楊昇儒）1110923