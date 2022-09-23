更多編輯台推薦新聞：
專訪／義大利總理熱門人選梅洛尼：當選後加強與台灣合作
國際

專訪／義大利總理熱門人選梅洛尼：當選後加強與台灣合作

0+7入境檢疫擬10/13上路 何時該快篩？可外出用餐嗎？QA一次看
生活

0+7入境檢疫擬10/13上路 何時該快篩？可外出用餐嗎？QA一次看

成功的人不一定最有才華 2022搞笑諾貝爾：運氣才是關鍵
科技

成功的人不一定最有才華 2022搞笑諾貝爾：運氣才是關鍵

台美混血卡洛爾登大聯盟 從媽媽身上學到聰明打球
運動

台美混血卡洛爾登大聯盟 從媽媽身上學到聰明打球

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

聯合國安理會討論侵烏 中國籲俄烏儘快恢復對話

2022/9/23 15:44
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北23日電）對於當今烏克蘭局勢，中國國務委員兼外長王毅22日在聯合國安理會烏克蘭問題外長會上提出「四點主張」，強調當務之急是當事方儘快恢復對話。

新華社報導，王毅當地時間22日在紐約聯合國總部出席安理會烏克蘭問題外長會。

王毅在會議上提出中方的4點主張，包含必須堅持對話談判方向；必須共同推動局勢緩和；必須切實緩解人道局勢；必須全力遏制外溢影響。

王毅表示，當務之急是當事方儘快恢復對話，把合理關切納入談判中，把可行選項擺到桌面上，談出結果，談出和平。

他說，各方都應保持克制，避免加劇對抗的言行。國際社會應當發揮建設性作用，助力局勢降溫。核設施安全問題不容試錯，任何意外風險必須杜絕。

王毅並表示，要遵守國際人道法，最大限度減少平民傷亡。共同確保全球能源市場穩定運行，支持聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）推動解決俄烏糧食外運問題。

他說，安理會應當秉持客觀公正的基本原則，遵循止戰促談的正確方向，優先運用斡旋工具調解，推動政治解決進程。（編輯：楊昇儒）1110923

王毅
王毅：台灣問題越來越成中美關係最大風險 美中外長9月23日聯大場邊會談 料觸及台灣議題
古特瑞斯
烏克蘭戰爭與氣候變遷影響 全球分裂風險恐加劇 日相聯大演說批俄動搖國際秩序 呼籲聯合國改革
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族