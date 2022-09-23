聯合國安理會討論侵烏 中國籲俄烏儘快恢復對話

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（中央社台北23日電）對於當今烏克蘭局勢，中國國務委員兼外長王毅22日在聯合國安理會烏克蘭問題外長會上提出「四點主張」，強調當務之急是當事方儘快恢復對話。

新華社報導，王毅當地時間22日在紐約聯合國總部出席安理會烏克蘭問題外長會。

王毅在會議上提出中方的4點主張，包含必須堅持對話談判方向；必須共同推動局勢緩和；必須切實緩解人道局勢；必須全力遏制外溢影響。

王毅表示，當務之急是當事方儘快恢復對話，把合理關切納入談判中，把可行選項擺到桌面上，談出結果，談出和平。

他說，各方都應保持克制，避免加劇對抗的言行。國際社會應當發揮建設性作用，助力局勢降溫。核設施安全問題不容試錯，任何意外風險必須杜絕。

王毅並表示，要遵守國際人道法，最大限度減少平民傷亡。共同確保全球能源市場穩定運行，支持聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）推動解決俄烏糧食外運問題。

他說，安理會應當秉持客觀公正的基本原則，遵循止戰促談的正確方向，優先運用斡旋工具調解，推動政治解決進程。（編輯：楊昇儒）1110923